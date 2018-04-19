BİTLİS (AA) - Bitlis Valisi İsmail Ustaoğlu, "Küresel güçlerin ürettiği silahların yüzde 90'nı Ortadoğu coğrafyasında kullanılıyor. Dünya ekonomisini ayakta tutan silah sanayi, tüm denemelerini Müslümanlar üzerinde yapıyor. Artık bunlardan ders çıkartmamız lazım. En büyük silahımız birliğimiz, kardeşliğimiz ve dayanışmamızdır" dedi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Müftülüğünce Şehit Mahir Ayabak Okulu'nda "Din istismarı ile mücadele" paneli gerçekleştirildi.

Panelde konuşan Vali Ustaoğlu, din görevlilerinin, istismar konusunda çok faal olması ve bu coğrafya üzerinde yapılmak istenen ameliyata topyekun mücadele vererek müsaade edilmemesi gerektiğini belirtti.

"Bu ülkenin başına bir şey geldiğinde tespihin taneleri gibi İslam ve Müslüman alemin ne hale geleceğini düşünmek bile istemiyoruz." diyen Ustaoğlu, şöyle devam etti:

"Onun için bu ülkeye, bayrağa ve devlete sahip çıkmamız lazım. Yavrularımızı bu bilinçle yetiştirmemiz lazım. Küresel güçlerin ürettiği silahların yüzde 90'nı Ortadoğu coğrafyasında kullanılıyor. Dünya ekonomisini ayakta tutan silah sanayisi, tüm denemelerini Müslümanlar üzerinde yapıyor. Artık bunlardan ders çıkartmamız lazım. En büyük silahımız birliğimiz, kardeşliğimiz ve dayanışmamızdır."

Panele konuşmacı olarak Dini Yüksek İhtisas Eğitim Merkezleri Daire Başkanı Abdurrahman Akkuş da Din İşleri Yüksek Kurulu Uzmanı Dr. Bahattin Akbaş ve İstanbul İl Müftü Yardımcısı Muteber Gülsefa Uygur katıldı.

Panel sonunda İl Müftüsü Faysal Geylani, desteklerinden dolayı Vali Ustaoğlu'na teşekkür etti.