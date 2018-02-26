HABER

Bitlis'te eğitime kar engeli

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.02.2018 01:01 | Son Güncelleme

Olumsuz hava koşulları nedeniyle il merkezi ve bağlı köylerdeki okullarda eğitime bir gün ara verildi

BİTLİS (AA) - Bitlis'te etkili olan kar yağışı nedeniyle eğitime bir gün ara verildiği bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, olumsuz hava şartları ve yoğun kar yağışı nedeniyle Bitlis merkez ve bağlı köylerinde eğitime bir gün ara verildiği belirtildi.

Açıklamada, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hamile ve engelli personellerin de idari izinli sayılacağı duyuruldu.

YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Bitlis eğitim kar yağışı köy Okul Tatil

En Çok Okunan Haberler

Cüneyt Arkın'ın zor anları!

Cüneyt Arkın'ın zor anları!

Beşiktaş 3 - 1 Fenerbahçe (Maç özeti)

Beşiktaş 3 - 1 Fenerbahçe (Maç özeti)

Afra Saraçoğlu: 20 yaşındayım asla sevişmem!

Afra Saraçoğlu: 20 yaşındayım asla sevişmem!

Osman Cavcı şimdilerde ne yapıyor?

Osman Cavcı şimdilerde ne yapıyor?

Yetişkin filmleri ilişkileri yok ediyor!

Yetişkin filmleri ilişkileri yok ediyor!

AK Parti İstanbul teşkilatlarında 25 başkan için karar verildi!

AK Parti İstanbul teşkilatlarında 25 başkan için karar verildi!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Cinsel istismar sanığı öğretmene 36 yıl hapis cezası

Cinsel istismar sanığı öğretmene 36 yıl hapis cezası

AB Komisyonu Başkanı Juncker Arnavutluk'ta:

AB Komisyonu Başkanı Juncker Arnavutluk'ta:

Şehit aileleri ve TÜGVA’lı gençler bir araya geldi

Şehit aileleri ve TÜGVA’lı gençler bir araya geldi

Bahçesaray’da eğitime kar tatili

Bahçesaray’da eğitime kar tatili

Bitlis ve Van'da eğitime kar engeli

Bitlis ve Van'da eğitime kar engeli

Söke Belediyesi’nin kentsel tasarım projesine Bakanlıktan tam destek

Söke Belediyesi’nin kentsel tasarım projesine Bakanlıktan tam destek

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.