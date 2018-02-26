Bitlis'te eğitime kar engeli

BİTLİS (AA) - Bitlis'te etkili olan kar yağışı nedeniyle eğitime bir gün ara verildiği bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, olumsuz hava şartları ve yoğun kar yağışı nedeniyle Bitlis merkez ve bağlı köylerinde eğitime bir gün ara verildiği belirtildi.

Açıklamada, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hamile ve engelli personellerin de idari izinli sayılacağı duyuruldu.