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Bitlis'te evde bakım aracı devrildi: 1 ölü

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.04.2018 18:50 | Son Güncelleme

Bitlis'te evde bakım aracı devrildi: 1 ölü

BİTLİS (AA) - Bitlis'in Güroymak ilçesinde evde bakım aracı olarak kullanılan minibüsün devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.

Güroymak Devlet Hastanesi sağlık personeli Hikmet Yeşilırmak'ın kullandığı 13 AR 601 plakalı, evde bakım hizmet aracı olarak kullanılan minibüs, Haydar Mahallesi Gölbaşı Caddesi'nde devrildi.

Kazada hayatını kaybeden Yeşilırmak'ın cenazesi, Güroymak Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Bitlis Güroymak Hikmet Yeşilırmak trafikkazası

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