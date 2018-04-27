Bitlis'te evden altın çalan 2 kadın tutuklandı

BİTLİS (AA) - Bitlis'in Tatvan ilçesindeki bir evden çaldıkları 35 bin lira değerindeki altınlarla yakalanan 2 kadın tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamada, Bitlis ve Tatvan Emniyet müdürlükleri görevlilerince Tuğ Mahallesi'ndeki bir evde yaşanan hırsızlık olayı ile ilgili kapsamlı çalışma yürütüldüğü belirtildi.

Evden 7 bilezik, 2 kolye, beştaş yüzük, alyans, altın kol saati ve bir çeyrek altın olmak üzere 35 bin lira değerindeki ziynet eşyasının çalındığı kaydedilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"İkamette olay yeri inceleme görevlilerimizce inceleme yapılması, güvenlik kamerası kayıtlarının incelenmesi ve binada oturan vatandaşlarla yapılan görüşme neticesinde eşkale uygun 2 kadın ile yaşı küçük 2 çocuk tespit edilmiştir. Ardından yürütülen çalışmalar sonucu hırsızlık olayını gerçekleştiren ve çaldıkları altınları vücutlarının çeşitli yerlerine sarmak suretiyle saklayan H.G. ve F.G, aynı gün Tatvan'da Cumhuriyet Caddesi'nde gözaltına alınmıştır. Cumhuriyet savcısının talimatıyla 35 bin lira değerindeki altınlar sahibine teslim edilmiştir. Şüpheli H.G. ve F.G. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanmıştır."

Açıklamada, suç ve suçlulara karşı mücadelenin halkın desteğiyle kararlılıkla sürdürüleceği de vurgulandı.

