Bitlis'te gözaltına alınan 2 kişiden biri tutuklandı

BİTLİS (AA) - Bitlis'in Tatvan ilçesinde "terör örgütü PKK/KCK propagandası yapmak" ve "cumhurbaşkanına hakaret" suçlamasıyla gözaltına alınan 2 kişiden 1'i tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube ekiplerince, terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmalar sürüyor.

Yürütülen kapsamlı ve duyarlı çalışmalar sonucu, "terör örgütü PKK/KCK propagandası yapmak" ve "cumhurbaşkanına hakaret" suçlamasıyla 20 Mart'ta Tatvan'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan A.T. ve M.C.A. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerden M.C.A. tutuklandı, A.T. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Açıklamada, terör örgütlerine karşı mücadelenin, halkın desteğini alan güvenlik güçlerince kararlıkla devam edeceği vurgulandı.