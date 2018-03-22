Bitlis’te ‘Hızlı Okuma’ kursu

Bitlis Eren Üniversitesi (BEÜ) tarafından hazırlanan ve Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı (DAKA) tarafından desteklenen proje kapsamında düzenlenen ‘Hızlı Okuma’ kursu tamamlandı.

Başkent Üniversitesi Öğretim Görevlisi Taşkın Tahmaz ve BEÜ Öğretim Görevlisi Esra Dursun tarafından verilen eğitim üç gün sürdü. Program kapsamında projeyi hazırlayan Öğretim Görevlisi Esra Dursun, konuyla ilgili bir seminer verdi. Öğretim Görevlisi Taşkın Tahmaz da hızlı okuma ölçümü yaptı.

Esra Dursun, proje ile görsel algılama kapasitesini yükseltmeyi, kelime hazinesini geliştirmeyi, eski okuma alışkanlıklardan kurtulmayı, konsantrasyonu arttırmayı, okuma sırasında iç sesi susturarak gözle okumayı sağlamayı amaçladıklarını ifade etti. Dursun, ayrıca göz atma tekniğini geliştirmeyi, kitap ve bilimsel yayın okuma sayısını arttırmayı, beyin lobunun iki taraflı gelişimini sağlayarak kapasite artışına neden olmayı, sütun tarama tekniğini öğretmeyi ve bu sayede anlayarak hızlı okumanın geliştirilmesini hedeflediklerini söyledi.

Kurs sonunda Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Demirtaş, Öğretim Görevlisi Taşkın Tahmaz’a plaket takdim etti. Ayrıca kursiyerlere sertifikaları da Prof. Dr. Mehmet Demirtaş tarafından verildi.