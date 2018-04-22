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Bitlis'te husumetli aileler barıştırıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.04.2018 20:56 | Son Güncelleme

Güroymak ilçesinde aralarında husumet bulunan iki aile, Vali ve Belediye Başkan Vekili Ustaoğlu'nun katıldığı törenle barıştırıldı - Ustaoğlu: - "Bu coğrafya terörden çok çekti. Terör örgütü ve ülkemiz üzerinde hesap yapanlar emellerine ulaşamadı"

BİTLİS (AA) - Bitlis'in Güroymak ilçesinde husumetli Dikyer ve Şego aileleri, Vali ve Belediye Başkan Vekili İsmail Ustaoğlu'nun katıldığı törenle barıştırıldı.

İlçede, 4 Nisan'da iki aile arasında yaşanan kavgayla başlayan husumetin giderilmesi için Ustaoğlu, Tatvan Belediye Başkanı Fettah Aksoy ve kanaat önderi Nurettin Mutlu girişimlerde bulundu.

Görüşmelerin olumlu sonuçlanması üzerine aileler, Nurtepe Mahallesi'ndeki Şeyh Masum Camisi'nde düzenlenen törenle barıştırıldı.

Kur'an-ı Kerim tilaveti ve Müftü Faysal Geylani'nin dua ettiği törende konuşan Ustaoğlu, ülkede, bölgede, ilde ve ilçede huzurun ve barışın tüm insanlar arasında kalıcı olmasını istediklerini söyledi.

Yaşanan olayın kente ve ilçeye yakışmadığını vurgulayan Ustaoğlu, şöyle dedi:

"İlimize ve ilçemize yakışmayan bir hadiseydi. Şeytanı sevindirmedik. Bu coğrafya terörden çok çekti. Terör örgütü ve ülkemiz üzerinde hesap yapanlar emellerine ulaşamadı. Birkaç ailemiz arasındaki barışın tesisi için de arkadaşlarımız çaba sarf ediyor. İnşallah kısa zamanda sonuç alacağız. Biz idareciler bunu sağlamak için elimizden geleni yapıyoruz ve yapmaya devam edeceğiz. İlmin, irfanın, kültürün ve medeniyetin merkezi Bitlis yüzyıllardır İslam'a sancaktarlık yapmış çok kıymetli şahsiyetlerin yaşadığı bir yerdir. Vatandaşlarımızın kardeşçe ve dostça bir arada olmasını diliyor, bu barışa vesile olan tüm arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Burada iki aile arasında kalıcı bir barış sağlandı. İnşallah bu tüm husumetlerin ortadan kalkmasına vesile olur."

Tatvan Belediye Başkanı Fettah Aksoy da husumetli iki ailenin barışmasından büyük mutluluk duyduklarını belirterek, barışın sağlanmasında emeği geçenlere teşekkür etti.

Şeyh Masum Camisi imamı Ahmet Sayın ise barışın mutluluk, huzur aynı zamanda da çok kutsal bir şey olduğunu vurgulayarak, İslamiyet'te dargınlık ve küskünlüklerin helal olmadığını belirtti.

Törene, Güroymak Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Ufuk Özen Alibeyoğlu, Muş Belediye Başkanı Feyat Asya, Günkırı Belediye Başkanı İlhan Çetinsoy, AK Parti Bitlis İl Başkanı Nesrullah Tanglay, kanaat önderlerinden Nurettin Mutlu ve Abdulkerim Çevik ile sivil toplum kuruluşu temsilcileri de katıldı.

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Bitlis Valisi Güroymak husumet İsmail Ustaoğlu Nurtepe Mahallesi Şeyh Masum Cami

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