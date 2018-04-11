Bitlis’te ‘huzur’ toplantısı

Bitlis Emniyet Müdürlüğü Asayiş ve Toplum Destekli Polislik Şube müdürlerince mahalle muhtarları ile huzur toplantısı düzenledi.
İl Emniyet Müdür Yardımcısı Erdal Akbıyık başkanlığına düzenlenen toplantıya; Asayiş ve Toplum Destekli Polislik Şube müdürleri, Hersan Şehit Fuat Bal Polis Merkez Amiri, Şehit Mustafa Yeter Polis Merkez Amiri ve bazı mahalle muhtarları katıldı. Konuyla ilgili olarak Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, “Polis ve halk ilişkilerini geliştirmek, vatandaşlarımızın sorunlarına yerinde çözüm bulabilmek amacıyla İl Emniyet Müdürlüğümüzce düzenlenen ‘Huzur Toplantısı’; Asayiş ve Toplum Destekli Polislik Şube müdürleri, Hersan Şehit Fuat Bal Polis Merkez Amiri, Şehit Mustafa Yeter Polis Merkez Amiri ve mahalle muhtarlarının katılımı ile İl Emniyet Müdür Yardımcısı Erdal Akbıyık’ın başkanlığında Polis Merkez Amirliklerinin toplantı salonunda yapılmıştır. Mahallelerin öncelikli sorunlarına ve beklentilerine çözüm bulmak, güvenlik hizmetlerine karşı toplumun katılım ve desteğini sağlamak, suçların oluşmasına neden olan ve güvenli yaşama etki eden olumsuz faktörlerin giderilmesini sağlamak, toplumsal sorunların ya da durumların tartışılması ve çözüme kavuşturulmasına katkıda bulunmak, Emniyet Müdürlüğünce halka sunulan güvenlik hizmetlerinin etkinliğini arttırmak amacıyla yapılan toplantıda, mahalle muhtarlarının genel güvenlik ve asayiş konularına yönelik talep ve şikâyetleri dinlenildi ve Emniyet Müdürlüğümüzü ilgilendiren taleplerin değerlendirilerek imkânlar ölçüsünde en kısa sürede yerine getirileceğini, diğer kurumlarla ilgili talep ve şikâyetlerin ise ilgili kurumlara bildirileceği dile getirilmiştir” denildi.
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