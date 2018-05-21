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Bitlis'te kamyonet şarampole devrildi: 3 ölü, 1 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.05.2018 16:53 | Son Güncelleme

Kazada aynı aileden biri bebek 3 kişi hayatını kaybetti, bir çocuk yaralandı

BİTLİS (AA) - Bitlis'in Mutki ilçesindeki trafik kazasında aynı aileden biri bebek 3 kişi öldü, bir çocuk yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Bağarası köyünden kent merkezine giden Samet Yıldız (28) yönetimindeki 13 AAB 096 plakalı kamyonet, şarampole devrildi.

Kamyonet sürücüsü, araçtaki eşi Özlem (25) ve oğlu Abdulmuttalip Yıldız (1), kaza yerinde hayatını kaybetti.

Yaralanan 2 yaşındaki Abdulselam Yıldız, ambulansla Mutki Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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Anahtar Kelimeler:
1 yaralı 3 ölü Bitlis trafik kazası

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