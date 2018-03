Bitlis’te ‘Okuma Yazma Seferberliği’ çalışmaları

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan’ın himayelerinde gerçekleştirilen ‘Okuma Yazmaz Seferberliği’ kapsamında Bitlis Valisi İsmail Ustaoğlu, kurslara katılan kadınları ziyaret etti.

Bitlis merkeze bağlı Müştakbaba İlköğretim Okulunda açılan kursları gezen Vali Ustaoğlu ve Milli Eğitim Müdürü M. Emin Korkmaz, okuma yazma kursuna katılan kadınları sınıflarında ziyaret ettiler. Okuma yazmanın öneminden bahseden Vali Ustaoğlu, özellikle kadınların mutlaka bu kurslardan faydalanmaları gerektiğini ifade etti. Okuma yazmanın önemini kadınlara anlatan Ustaoğlu, “Özellikle hastanelere giden kadınlarımız, analarımızın ne tür sıkıntılar çektiklerini hepimiz biliyoruz. Bugün okuma yazma kurslarımıza ziyaretler gerçekleştiriyoruz. Ülkemizde Cumhurbaşkanımızın eşi Emine Erdoğan Hanımefendinin himayelerinde başlatılan okuma yazma seferberliğini ilimizde daha önce yapmış olduğumuz toplantılar ve planlamalarla tüm ilçeleri kapsayan bir seferberlik başlattık. Bu anlamda bizim daha önce yapmış olduğumuz tespitlerde, yaklaşık 20 bin civarında okuma yazma bilmeyen vatandaşımız vardı. Yapmış olduğumuz ilk etap çalışmayla tüm il ve ilçelerimizde 543 kurs açtık. Şu an itibari ile bizim bu kurslarımıza devam eden 5 bin 406’sı bayan 734’ü erkek olmak üzere toplamda 6 bin 140 kişi bizim kurslarımıza devam ediyor. Hedefimiz 2 ay içinde toplamda 80 saat süren bu kurslarımızda okuma yazma bilmeyen vatandaşlarımızın okuma yazma imkanına kavuşmalarıdır. Tabi bunun yanında bu kurslarımız ve kampanyamız devam edecek. Açacağımız kurslarla tüm ile ve ilçelerimizde okuma yazma bilmeyenin kalmaması için her türlü imkanımızı seferber ediyoruz. Okullarımızı ders saatleri bittikten sonra kursiyerlerimize açıyoruz. Tüm öğretmen görevlendirmelerimizi yaptık. İnşallah bu yıl içinde bu kampanyaya yoğun bir şekilde canlı ve diri tutarak, tüm okuma yazma bilmeyen vatandaşlarımızın bu kampanya sayesinde okuma yazma bilmeyi sağlamaktır” diye konuştu.

“Kadınlarımız hastaneye gittiklerinde, otobüse bindiklerinde veya alışveriş yapmak için çarşı merkezine indiklerinde her birinin okuma yazma bilmemelerinden dolayı nasıl sıkıntı yaşadıklarını aslında bende bir yerde tercüman oldum” diyen Ustaoğlu, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“İnşallah onlar bir an önce bu kampanya ve çalışma sayesinde okuma yazma öğrenerek gittikleri yerlerde göğüslerini gere gere hiç kimseye bir şey sormadan kendi işlerini görme noktasında inşallah okuma yazmayı öğrendiklerinde bunu yerine getirecekler. Tespitlerimizi yaptığımız her yerde gerekirse mobil hizmetler sunacağız. Tabiri caizse evine bile gideceğiz. Bir köyümüzde bir veya iki tane okuma yazma bilmeyen vatandaşımız varsa gerekirse araçları ayarlayacağız, nasıl ki engelli eğitimini evde veriyorsak bunu da aynı şekilde yapacağız. Yeter ki ‘ben okuma yazma öğrenmek istiyorum’ diyen vatandaşımıza bu bizim boynumuzun borcudur. Köylerde de tespitlerimizi yapıyoruz, hatta kurslarımızı da açtık.”