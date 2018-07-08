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Bitlis'te ölü bulunan çocuğun cenazesi defnedildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.07.2018 21:52 | Son Güncelleme

Bitlis'in Ahlat ilçesinde kaybolan ve evinden bir kilometre uzaklıktaki dere yatağında ölü bulunan 2 yaşındaki Sami Yusuf Marangoz'un cenazesi toprağa verildi - Baba Servet Marangoz: - "Eş, dost, tüm köylüler, askeriye ve AFAD ekipleri oğlumu aradık. Sabah saatlerinde çocuğum ölü olarak bulundu. Kimseyle bir husumetimiz yok"

BİTLİS (AA) - Bitlis'in Ahlat ilçesinde evinden bir kilometre uzaklıktaki dere yatağında ölü bulunan 2 yaşındaki Sami Yusuf Marangoz'un cenazesi toprağa verildi.

İlçenin Yuvadamı köyündeki evinin önünde dün oyun oynarken kaybolan ve İlçe Jandarma Komutanlığı, Van Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri ve köylülerin 24 saat süren çalışması sonucu evine bir kilometre uzaklıktaki dere yatağında ölü bulunan Marangoz'un cesedi, otopsi işlemlerinin ardından köyüne getirildi.

Marangoz'un cenazesi, köy mezarlığında toprağa verildi.

Defin işlemlerinin ardından çocuğunun mezarı başında dua eden Servet Marangoz ve yakınları, daha sonra camide taziyeleri kabul etti.

Baba Marangoz, gazetecilere yaptığı açıklamada, Ahlat merkezde yaşadıklarını ancak ailesini görmek için çocuklarıyla birkaç gün önce köye geldiklerini belirtti.

Ot biçen kardeşine yardım amacıyla dün sabah annesi ve kardeşiyle dağa çıktıklarını anlatan Marangoz, şunları ifade etti:

"Saat 09.00 ile 10.00 arasında kahvaltı yapmak için oturduk. Evi arayıp yiyecek istedik. O arada ağabeyim telefonda oğlumun kaybolduğunu ve aradıklarını söyledi. Biz de köye geldik. Eş, dost, tüm köylüler, askeriye ve AFAD ekipleri oğlumu aradık. Gece saat 04.00'e kadar aradık ancak bir iz bulamadık. Sabah saatlerinde çocuğum ölü bulundu. Kimseyle bir husumetimiz yok. Çocuğum kaybolduktan sonra başta Valimiz, Kaymakamımız, il ve ilçe jandarma komutanlıklarımız, eş, dost ve köylüler bizi bir an olsun yalnız bırakmadı. Hepsine bu duyarlılıklarından dolayı teşekkür ediyorum."

Ahlat'a bağlı Yuvadamı köyünde yaşayan Sami Yusuf Marangoz, evinin önünde oyun oynadığı sırada kaybolmuş, tarladan dönen annesi, oğlunu evin önünde göremeyince yakınlarına haber vermişti. Tüm aramalara rağmen çocuğu bulamayan ailenin ihbarı üzerine İlçe Jandarma Komutanlığı ile Van Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri arama çalışması başatmış, köylülerin de desteğiyle 24 saat süren çalışma sonucu eve bir kilometre uzaklıktaki dere yatağında Sami Yusuf'un cesedine ulaşılmıştı.

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AFAD Ahlat Bitlis Dere Yatağı Jandarma ölü Sami Yusuf Marangoz

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