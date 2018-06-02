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Bitlis'te polisleri taşıyan minibüs devrildi: 16 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.06.2018 07:19 | Son Güncelleme

Görev için gittikleri Batman'dan Van'a dönerken kaza geçiren polislerin hayati tehlikesi bulunmadığı öğrenildi

BİTLİS (AA) - Bitlis'in Tatvan ilçesinde polisleri taşıyan bir minibüsün devrilmesi sonucu 16 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Başbakan Binali Yıldırım'ın Batman'daki mitinginden dönen Van'da görevli polisleri taşıyan minibüs, Tatvan-Van karayolu Yelkenli köyü yakınında devrildi.

Kazada yaralanan 16 polis memuru sağlık ekiplerince Tatvan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Tatvan Kaymakamı Mehmet Ali Özkan, Bitlis Emniyet Müdürü Yaman Ağırlar, Bitlis Sağlık Müdürü Koray Okur ile AK Parti Bitlis milletvekili adayı Cemal Taşar yaralı polisleri hastanede ziyaret etti.

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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Bitlis minibüs polis Tatvan trafik kazası

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