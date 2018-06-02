Bitlis'te polisleri taşıyan minibüs devrildi: 16 yaralı

BİTLİS (AA) - Bitlis'in Tatvan ilçesinde polisleri taşıyan bir minibüsün devrilmesi sonucu 16 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Başbakan Binali Yıldırım'ın Batman'daki mitinginden dönen Van'da görevli polisleri taşıyan minibüs, Tatvan-Van karayolu Yelkenli köyü yakınında devrildi.
Kazada yaralanan 16 polis memuru sağlık ekiplerince Tatvan Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Tatvan Kaymakamı Mehmet Ali Özkan, Bitlis Emniyet Müdürü Yaman Ağırlar, Bitlis Sağlık Müdürü Koray Okur ile AK Parti Bitlis milletvekili adayı Cemal Taşar yaralı polisleri hastanede ziyaret etti.
Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Akıllara durgunluk veren olay! Teşvik destekli dolandırıcılık
Kastamonu’da gece yarısı feci kaza! Çok sayıda yaralı var
Bedelli askerlik 2018'de çıkacak mı? Erdoğan'dan canlı yayında bedelli açıklaması
Cumhurbaşkanı Erdoğan Özel Halk Otobüsleri Birliği'nin iftarında açıkladı: UBER bitti
Muharrem İnce kendisine hediye edilen 'Elif' tablosunu ters tuttu
MEB'den öğretmen adaylarına müjde! Milli Eğitim Bakanı Yılmaz: Eylül'e kadar 25 bin öğretmen atayacağız
Haziran ayında sürpriz! 20 dakikada beyaza bürüdü
4 erkek barda sızan kadını eve götürdü! Sonrası korkunç
'Bu halde MR'a giremezsin' dediler, hırs yaptı 160 kilodan 92 kiloya düştü
Almanya'da hayvanlar hayvanat bahçesinden kaçtı! Polis 'evden çıkmayın' uyarısında bulundu
Prens Harry ve Meghan Markle o jesti kabul etmedi!
Okuyucu Yorumları 0 yorum