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Bitlis'te POMEM'de mezuniyet heyecanı

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.07.2018 19:20 | Son Güncelleme

Bitlis Valisi İsmail Ustaoğlu: - "Diğer taraftan millet ve devletimizin bölünmez bütünlüğüne yönelik hainlerle mücadelede azim ve kararlılığınız hiç azalmadan ön saflarda olacağınıza inancım tamdır"

BİTLİS (AA) - Bitlis'te Polis Meslek Eğitim Merkezinden (POMEM) mezun olan 382 polis adayı için tören düzenlendi.

Okulda düzenlenen tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Törene katılan Bitlis Valisi İsmail Ustaoğlu, yaptığı konuşmada, polis adaylarının, en şerefli varlık olan insanın yer aldığı kutsal bir mesleği icra edeceklerini söyledi.

Toplumun huzurunu, güvenliğini ve asayişini sağlayacaklarını ifade eden Ustaoğlu, şöyle konuştu:

"İnanıyorum ki aldığınız eğitimle görevinizi layıkıyla yaparken adalet ve eşitlik her daim kılavuzunuz olacaktır. Görevinizi hukuk devleti ilkeleri ve insan haklarına saygılı bir şekilde yerine getirmeniz, şerefli mesleğiniz ve yüce milletinize olan saygı ve vefanın en temel göstergesi olacaktır. Diğer taraftan millet ve devletimizin bölünmez bütünlüğüne yönelik hainlerle mücadelede azim ve kararlılığınız hiç azalmadan ön saflarda olacağınıza inancım tamdır."

Ustaoğlu, bu ülkenin Ömer Halisdemir gibi kahramanları yetiştirmiş bir ülke olduğuna dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Bu ülke Fethi Sekin'lerin kanlarıyla sulanmış bu toprakları, düşmana mezar edecek bir ülkedir. İşte her biriniz sizden önce canları pahasına mücadele eden kahraman polislerimiz gibi isimlerini geleceğe altın harflerle kazıyacak birer kahraman olmak için yemin etmek üzere burada toplandınız. Her birinize inancımız tamdır. Bu kutsal vazifeyi ifa edecek vatan evlatları yetiştirdiğiniz için sizleri de özellikle tebrik ediyorum."

Vali Ustaoğlu, dereceye giren öğrencilere diplomalarını verdi.

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Bitlis Bitlis Valisi İsmail Ustaoğlu mezuniyet POMEM

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