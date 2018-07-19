Bitlis'te POMEM'de mezuniyet heyecanı

BİTLİS (AA) - Bitlis'te Polis Meslek Eğitim Merkezinden (POMEM) mezun olan 382 polis adayı için tören düzenlendi.

Okulda düzenlenen tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Törene katılan Bitlis Valisi İsmail Ustaoğlu, yaptığı konuşmada, polis adaylarının, en şerefli varlık olan insanın yer aldığı kutsal bir mesleği icra edeceklerini söyledi.

Toplumun huzurunu, güvenliğini ve asayişini sağlayacaklarını ifade eden Ustaoğlu, şöyle konuştu:

"İnanıyorum ki aldığınız eğitimle görevinizi layıkıyla yaparken adalet ve eşitlik her daim kılavuzunuz olacaktır. Görevinizi hukuk devleti ilkeleri ve insan haklarına saygılı bir şekilde yerine getirmeniz, şerefli mesleğiniz ve yüce milletinize olan saygı ve vefanın en temel göstergesi olacaktır. Diğer taraftan millet ve devletimizin bölünmez bütünlüğüne yönelik hainlerle mücadelede azim ve kararlılığınız hiç azalmadan ön saflarda olacağınıza inancım tamdır."

Ustaoğlu, bu ülkenin Ömer Halisdemir gibi kahramanları yetiştirmiş bir ülke olduğuna dikkati çekerek, şunları kaydetti: