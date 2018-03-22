Bitlis’te Regaip Kandili programı

Bitlis’te mübarek üç ayların başlangıcı olan Recep ayının ilk cuma gecesi olması hasebiyle Regaip Kandili idrak edildi
İl Müftülüğü tarafından Bitlis merkeze bağlı Hüsrevpaşa Camisi’nde kandil nedeniyle bir program düzenlendi. Vatandaşlar, Regaip Kandili’ni idrak edebilmek için yatsı namazından önce camiye giderken, genç, yaşlı, kadın ve erkek çok sayıda vatandaş, ellerini semaya kaldırarak dua etti.
Hafızların Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başlayan mevlit programı, mevlithanlar tarafından mevlidi şerif okunarak ilahiler söylenmesiyle son buldu.
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