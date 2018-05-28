Bitlis'te şehit yakınları ve gaziler iftarda buluştu

BİTLİS (AA) - Bitlis Valisi ve Belediye Başkan Vekili İsmail Ustaoğlu, "Terör örgütü, bu ülkenin ilerlemesini, kalkınmasını, huzur ve güven içinde olmasını istemeyenlerin taşeronluğunu yapıyor." dedi.
Ustaoğlu, Aile ve Sosyal Politikalar Müdürlüğünün şehit yakınları ve gaziler için düzenlediği iftar programına katıldı.
Polisevi'nde düzenlenen programda şehit yakınları ve gazilerle yakından ilgilenen Ustaoğlu, konuşmasında, memleket, millet ve bayrak için canını kırpmadan feda eden çok kıymetli şehitlerin ailelerini ve gazileri iftar sofrasında ağırlamaktan onur duyduklarını söyledi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve devletin tüm kurumlarının şefkatli ellerini şehitlerin emaneti olan ailelerinin üzerinde hissettirmeye çalıştıklarını belirten Ustaoğlu, şöyle devam etti:
"Acılarını az da olsa hafifletmesi adına her zaman yanlarında olmaya çalıştığımız bir dönemi yaşıyoruz. Bu coğrafyanın maalesef çok acısını, ızdırabını ve sıkıntısını çektiniz. 40 yıla aşkındır bölücü terör örgütünün hain emelleri, canımızı yakarak ciğerparelerinizi aldı götürdü. Ama sizler hiçbir zaman yılmadınız, bırakmadınız. Şehitlerimizin kanının yerde bırakılmaması adına da her zaman vakur duruşunuzla bizlere ve bölgede görev yapan kahraman asker ve polislere hep cesaret verdiniz. Ülkemizin geçirdiği bir kritik süreç içinde Allah'a şükürler olsun ülkemizin en huzurlu en güvenli günlerini ve aylarını bu bölgede yaşıyoruz."
Yüzlerce güvenlik görevlisinin, vatandaşların huzuru ve güveni için iftar saatlerinde bile görev başında olduğunu vurgulayan Ustaoğlu, ülkenin üzerinde oynanan oyunları herkesin gördüğünü dile getirdi.
Ustaoğlu, konuşmasını şöyle tamamladı:
"Örgüt adeta bu ülkenin ilerlemesini, kalkınmasını, huzur ve güven içinde olmasını istemeyenlerin taşeronluğunu yapıyor. Bu örgüt bazen canımızı acıtsa da başaramıyor. Görüyorsunuz şu an ilimizin en ücra köşesine kadar da huzur, güven ve emniyet var. İnşallah böyle de devam edecek. Etrafımızda yaşanan sıkıntılar ortada. Suriye'ye özgürlük vadedenlerin nasıl aileleri perişan ettiğini görüyorsunuz. Kardeşleri böldüler. Bir kısım Türkiye'deki kamplarda bir kısmı başka ülkelerin kamplarında bir kısmı ise Akdeniz'in o derin sularında boğulmuş. Maalesef Akdeniz adeta mezara dönüştü."
İftar programına, Vali Yardımcısı Tekin Erdemir, Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Recep Yalçınkaya, Tatvan 10. Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Tamer Atay, Emniyet Müdürü Yaman Ağırlar ve kurum amirleri katıldı.
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