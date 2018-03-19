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Bitlis'te "şehitlere saygı" yürüyüşü

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.03.2018 15:24 | Son Güncelleme

Güroymak ilçesinde düzenlenen "şehitlere saygı" yürüyüşünde vatandaşlar ellerinde Türk bayraklarıyla "şehitler ölmez, vatan bölünmez" sloganları attı

BİTLİS (AA) - Bitlis'in Güroymak ilçesinde, "şehitlere saygı" yürüyüşü gerçekleştirildi.

Vatandaşlar, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 103. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında, Güroymak Fatih İlkokulu önünde toplandı. Ellerinde Türk bayraklarıyla "şehitler ölmez vatan bölünmez" sloganı atan vatandaşlar, belediye hoparlöründen yayınlanan mehter marşı eşliğinde ilçe merkezindeki Sultan Selahattin Eyyubi Saat Kulesi'ne kadar yürüdü.

Burada İlçe Müftü Vekili Yahya Aktaş, Çanakkale ve Afrin şehitleri için dua etti.

Vatandaşlar daha sonra asri mezarlıktaki şehit Piyade Er Erhan Korku ile şehit Jandarma Er Fevzi Güngür'ün kabirlerini ziyaret etti. İlçe Jandarma Komutanlığı personeli de şehitler için saygı atışı yaptı.

İlçe sakinlerinden Mahir Okay, böylesi anlamlı bir yürüyüşe katılmaktan duydukları memnuniyeti ifade ederek, Türk Silahlı Kuvvetlerince Afrin'de yürütülen Zeytin Dalı Harekatı'na katılan güvenlik güçlerine başarı diledi.

Yürüyüşe, Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Ufuk Özen Alibeyoğlu, Jandarma Komutanı Yüzbaşı Seyhan Doğan, Emniyet Müdürü Erbil Başar, kurum amirleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, şehit yakınları, gaziler, vatandaşlar, öğretmen ve öğrenciler katıldı.

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