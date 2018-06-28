HABER

Bitlis'te şehitlere sosyal medyadan hakarete tutuklama

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.06.2018 18:40 | Son Güncelleme

Bitlis'te şehitlere sosyal medyadan hakarete tutuklama

BİTLİS (AA) - Bitlis'te, sosyal medyadan şehitlere hakaret içerikli yorum yaptığı belirlenen zanlı tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamada, Bitlis Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi görevlilerince, terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmaların sürdürüldüğü belirtildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Yürütülen kapsamlı ve duyarlı çalışmalar neticesinde, şehitlerimizle ilgili sosyal medyadaki paylaşıma hakaret içerikli yorum yapan M.S. dün gözaltına alınmıştır. Bugün adliyeye sevk edilen M.S, çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştır. Terör örgütleri ve bu örgütlerin gerçekleştirdikleri eylemlere karşı mücadelemiz, halkımızın desteğini alan güvenlik güçlerimizce kararlıkla devam edecektir."

PARTNERGenç kızlar sokağa çıkıp galibiyeti böyle kutladıGenç kızlar sokağa çıkıp galibiyeti böyle kutladı
CHP İzmir İl Başkanı Yücel'den Bakan Soylu'ya tepkiCHP İzmir İl Başkanı Yücel'den Bakan Soylu'ya tepki
Otomobilin çarparak 20 metre sürüklediği çocuk ölümden döndüOtomobilin çarparak 20 metre sürüklediği çocuk ölümden döndü
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Bitlis HAKARET sosyal medya şehit tutuklama

En Çok Okunan Haberler

Kayıp Leyla Aydemir bulundu mu? Babadan kahreden sözler

Kayıp Leyla Aydemir bulundu mu? Babadan kahreden sözler

Ağrı'da kaçırılan çocuk bulundu

Ağrı'da kaçırılan çocuk bulundu

Demet Akalın'ın dolu önlemi: Yarışmadan kazandım

Demet Akalın'ın dolu önlemi: Yarışmadan kazandım

Kamu yönetimine, bürokrasiye yeni düzen

Kamu yönetimine, bürokrasiye yeni düzen

İstanbul'da son dakika operasyon! Giriş çıkışlar tutuldu

İstanbul'da son dakika operasyon! Giriş çıkışlar tutuldu

İYİ Partili Yusuf Halaçoğlu’ndan ortalığı karıştıracak iddia

İYİ Partili Yusuf Halaçoğlu’ndan ortalığı karıştıracak iddia

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Hangi ilde ne kadar Suriyeli var? İşte il il Türkiye'de yaşan Suriyeli sayısı!

Hangi ilde ne kadar Suriyeli var? İşte il il Türkiye'de yaşan Suriyeli sayısı!

Antalya'da ilginç görüntüler! Kapısız soyunma kabininde böyle önlem aldılar!

Antalya'da ilginç görüntüler! Kapısız soyunma kabininde böyle önlem aldılar!

Atatürk Havalimanı'nda hareketli dakikalar

Atatürk Havalimanı'nda hareketli dakikalar

Süper Loto sonuçları 28 Haziran çekilişi! 6 devirli büyük ikramiye için gözler Süper Loto'da!

Süper Loto sonuçları 28 Haziran çekilişi! 6 devirli büyük ikramiye için gözler Süper Loto'da!

24 haziran seçimlerinde TBMM'de kadın milletvekillerinin temsil oranı arttı

24 haziran seçimlerinde TBMM'de kadın milletvekillerinin temsil oranı arttı

Tutuklanan HDP'li şarkıcının telefonundan Murat Karayılan'la fotoğrafları çıktı

Tutuklanan HDP'li şarkıcının telefonundan Murat Karayılan'la fotoğrafları çıktı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.