Bitlis'te şehitlere sosyal medyadan hakarete tutuklama

BİTLİS (AA) - Bitlis'te, sosyal medyadan şehitlere hakaret içerikli yorum yaptığı belirlenen zanlı tutuklandı.
Valilikten yapılan açıklamada, Bitlis Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi görevlilerince, terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmaların sürdürüldüğü belirtildi.
Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Yürütülen kapsamlı ve duyarlı çalışmalar neticesinde, şehitlerimizle ilgili sosyal medyadaki paylaşıma hakaret içerikli yorum yapan M.S. dün gözaltına alınmıştır. Bugün adliyeye sevk edilen M.S, çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştır. Terör örgütleri ve bu örgütlerin gerçekleştirdikleri eylemlere karşı mücadelemiz, halkımızın desteğini alan güvenlik güçlerimizce kararlıkla devam edecektir."
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