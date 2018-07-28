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Bitlis'te sokağa çıkma yasağı

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.07.2018 18:07 | Son Güncelleme

Mutki ve Güroymak ilçelerine bağlı bazı mahalle, köy ve mezralarda, teröristlerin yakalanması amacıyla bugünden itibaren ikinci bir emre kadar saat 19.00 ila 05.00 arasında sokağa çıkma yasağı ilan edildi

BİTLİS (AA) - Bitlis'in Mutki ve Güroymak ilçelerinde, teröristlerin yakalanması amacıyla bazı mahalle, köy ve mezralarda ikinci bir emre kadar belirli saatlerde sokağa çıkma yasağı ilan edildiği bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, Mutki ve Güroymak ilçesi sınırları içerisinde bulunan bazı mahalle, köy ve mezralarda, sokağa çıkma yasağı ilan edildiği belirtildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer veridi:

"Mutki Kavakbaşı beldesi Çimenli Mahallesi ve mahalleye bağlı Varan ile Ardıç mezraları, Yüksekova Mahallesi (Yaşlıca), Kapaklı, Küllüce, Kayabaşı, Koyunlu, Alıcık, Çitliyol köyleri ile Çevreli mezrası (Kalerabat), Güroymak ilçesinde ise Saklı, Çallı ve Çallı köyleri ile Işıklı mezrası bölgelerinde, bölücü terör örgütü mensuplarının barınma amaçlı sığınak ve barınak tesis ettikleri bu bölgelerde örgüt mensuplarının bulunduğu tespit edilmiş olup, bahse konu bölücü terör örgütü mensuplarının yakalanmaları, halkımızın can ve mal güvenliğinin sağlanması için 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu'nun 11/C maddesi gereğince, bugünden itibaren her gün 19.00-05.00 saatleri arasında ikinci bir emre kadar sokağa çıkma yasağı ilan edilmiştir."

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Bitlis bölücü terör örgütü Güroymak köy mahalle Mezra Mutki sokağa çıkma yasağı

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