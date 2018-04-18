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Bitlis'te tarihi Sinema Yokuşu restore ediliyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.04.2018 10:59 | Son Güncelleme

Bitlis'in tarihi eserlerinin ortaya çıkarılması amacıyla hazırlanan "Sokak Sağlıklaştırma Projesi" kapsamında tarihi Sinema Yokuşu'nda restorasyon çalışmaları başlatıldı - Vali Ustaoğlu: - "Yapacağımız çalışma ile burayı orijinal haline getirerek vatandaşların çok rahat ulaşım amaçlı kullanacağı güzel bir alana dönüştüreceğiz"

BİTLİS (AA) - Bitlis'in tarihi eserlerinin ortaya çıkarılması amacıyla hazırlanan "Sokak Sağlıklaştırma Projesi" kapsamında tarihi Sinema Yokuşu'nun yenilenmesi için çalışma başlatıldı.

İçişleri Bakanlığınca Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile görevlendirme yapılan Bitlis Belediyesi, kentin tarihi değerlerini gün yüzüne çıkarmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Geçmişte birçok medeniyete ev sahipliği yapan, tarihi cami, sokak ve evleri ile adeta açık hava müzesini andıran kentte, tarihi eserlerin ortaya çıkarılması amacıyla "Sokak Sağlıklaştırılması Projesi" hazırlandı.

Proje kapsamında kentteki tarihi Sinema Yokuşu'nda restorasyon çalışmaları başlatıldı.

Çalışmaları inceleyen Vali ve Belediye Başkan Vekili İsmail Ustaoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, kentin tarihi geçmişinde önemli yeri olan Sinema Yokuşu'ndaki restorasyon çalışmalarının devam ettiğini söyledi.

Geçen yıl "Kadim kent tarihi kimliğine kavuşuyor" sloganıyla başlatılan projelerin en önemli ayaklarından birinin Sinema Yokuşu'nun restorasyonu olduğunu vurgulayan Ustaoğlu, şöyle devam etti:

"Yapacağımız çalışma ile burayı orijinal haline getirerek vatandaşların çok rahat ulaşım amaçlı kullanacağı güzel bir alana dönüştüreceğiz. Burası rampa olduğu için ecdadımız çok güzel oturma alanları oluşturmuş. Zamanla bunların hepsi yok olup gitmiş. Bunun yanında yine tarihi dubalardan sadece bir tane kalmış. Bunun devamında 18 tane daha yaparak buraya vatandaşların kendilerini tarihi bir ruh hali ile gezeceği bir alan oluşturacağız. Şu an alt yapı çalışmalarını bitiriyoruz. Yakın zamanda üst yapısına da başlayarak tarihi Sinema Yokuşu gerçek kimliğine kavuşmuş olacak."

Ustaoğlu, Ulu Cami önünde yapılan çalışmaların büyük bir kısımını tamamladıklarını belirtti.

Geçen yıl Arifbey Caddesi'nde yaptıkları sokak sağlıklaştırılması çalışmaları için esnaftan tepki aldıklarını anımsatan Ustaoğlu, "Ama gelinen noktada özellikle Ulu Cami Meydanı'nda yapılan güzellikleri görünce esnaf teşekkür ediyor. Hedefimiz Ramazan Bayramı'na kadar esnafımızı fazla mağdur etmeden çalışmaları ciddi bir noktaya getirmek." ifadesini kullandı.

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