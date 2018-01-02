Bitlis'te terör operasyonu

BİTLİS (AA) - Bitlis'in Mutki ilçesinde, terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda tespit edilen el yapımı patlayıcı ve ele geçirilen malzemeler imha edildi.
Valilikten yapılan açıklamada, Kapaklı köyü kırsalında bölücü terör örgütü mensuplarını etkisiz hale getirmek, kullanmış oldukları sığınak, barınak ve depoları imha etmek maksadıyla İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince operasyon gerçekleştirildiği belirtildi.
Operasyon kapsamında icra edilen arama tarama faaliyetinde, toprağa gömülü patlayıcı madde ile çeşitli yaşam, gıda ve patlayıcı madde yapımında kullanılan malzemelerin ele geçirildiği kaydedilen açıklamada, malzemelerin cumhuriyet savcılığının bilgisi dahilinde yerinde imha edildiği bildirildi.
Açıklamada, güvenlik güçlerinin bölge halkının da desteği ile huzur ve güvenliği sağlamak maksadıyla, il genelinde teröristlerle mücadelesini kararlılıkla sürdüreceği de vurgulandı.
(AA)
ABD İran'daki olaylar için harekete geçti!
Mahir Ünal'dan Abdullah Gül'ü kızdıracak açıklama: AK Parti'nin kurucularından değil
Meral Akşener'in bomba iddiasına AK Parti'den sert yanıt: Bu bir iç savaş çığırtkanlığıdır!
Irak Türkmen Cephesi askeri bölge sorumlusuna suikast!
Taciz skandalı tekrar gündeme geldi! AK Partili isim istifa etti
Selfie çeken adamın düşme anı kamerada!
İran karışınca Van tedirgin oldu!
Marmara bölgesinde 32 kişiyi internet üzerinden dolandıran şüpheliler yakalandı
Meral Akşener'in gençlik fotoğrafı
Bakalım gerçek hayatta da etkileyici bulacak mısınız?
Verem hastalığının 8 belirtisine dikkat!
Okuyucu Yorumları 0 yorum