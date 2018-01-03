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Bitlis'te terör operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ | 03.01.2018 22:33 | Son Güncelleme 5 saat önce

- Hizan'da terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda toprağa gömülü halde bulunan patlayıcı yapımında kullanılan malzemeler imha edildi

BİTLİS (AA) - Bitlis'in Hizan ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda, patlayıcı yapımında kullanılan malzemeler imha edildi.

Valilikten yapılan açıklamada, Bitlis Jandarma Bölge Komutanlığı ve 10. Komando Tugay Komutanlığı unsurlarınca, Hizan'ın Balga Mahallesi kırsalında bölücü terör örgütü mensuplarını bulmak, etkisiz hale getirmek, kullandıkları sığınak, barınak ve depoları imha etmek amacıyla operasyon gerçekleştirildiği bildirildi.

Operasyon sırasında tespit edilen toprağa gömülü haldeki patlayıcı madde yapımında kullanılan malzemelerin, cumhuriyet savcılığına bilgi verilerek yerinde imha edildiği belirtilen açıklamada, güvenlik güçlerinin bölge halkının da desteğiyle huzur ve güvenliği sağlamak maksadıyla il genelinde teröristlerle mücadelesini kararlılıkla sürdüreceği vurgulandı.

(AA)

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