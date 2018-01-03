Bitlis'te terör operasyonu

BİTLİS (AA) - Bitlis'in Hizan ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda, patlayıcı yapımında kullanılan malzemeler imha edildi.
Valilikten yapılan açıklamada, Bitlis Jandarma Bölge Komutanlığı ve 10. Komando Tugay Komutanlığı unsurlarınca, Hizan'ın Balga Mahallesi kırsalında bölücü terör örgütü mensuplarını bulmak, etkisiz hale getirmek, kullandıkları sığınak, barınak ve depoları imha etmek amacıyla operasyon gerçekleştirildiği bildirildi.
Operasyon sırasında tespit edilen toprağa gömülü haldeki patlayıcı madde yapımında kullanılan malzemelerin, cumhuriyet savcılığına bilgi verilerek yerinde imha edildiği belirtilen açıklamada, güvenlik güçlerinin bölge halkının da desteğiyle huzur ve güvenliği sağlamak maksadıyla il genelinde teröristlerle mücadelesini kararlılıkla sürdüreceği vurgulandı.
(AA)
Ege Denizi'nde 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi (Son depremler-AFAD)
Kararın ardından flaş sözler! 'Ankara'da hazırlıklar var'
İsrail'den infial yaratacak adım!
İran'da tehlikeli gelişme! Tam bitti derken... Öldürüldüler
Gündeme bomba gibi düşen 'Abdullah Gül' iddiası! Meral Akşener'den açıklama geldi
Emniyet müdürü Adana'yı alarma geçirdi! Film setlerini aratmayan operasyon!
Öz yeğenine saldıran tutuklu imamın savunması: Beni tahrik etti, annesinin önünde...
Kimseyi inandıramıyor ama o 7 aylık hamile
Siyaset kulislerini hareketlendiren randevu! Kılıçdaroğlu'nu ziyaret edecek
19 yaşındaki model bekaretini 3,9 milyon dolara sattı!
'Cep telefonunuz el bombasına dönüşmesin' uyarısı
Okuyucu Yorumları 0 yorum