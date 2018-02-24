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Bitlis'te terör operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.02.2018 00:31 | Son Güncelleme

Terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 300 kilogram amonyum nitrat, 3 mutfak tüpü ve muhtelif yaşam malzemeleri ele geçirildi

BİTLİS (AA) - Bitlis'te terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda, el yapımı patlayıcı yapımında kullanılan malzemelerle çeşitli yaşam malzemeleri ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, merkeze bağlı Kayalıbağ köyü kırsalı Kaşıklı Deresi kuzeyi mevkisinde İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince operasyon düzenlendi.

Operasyonda el yapımı patlayıcı yapımında kullanılan 300 kilogram amonyum nitrat, 3 mutfak tüpü ve muhtelif yaşam malzemeleri ele geçirildi.

Söz konusu malzemeler güvenlik güçlerince olay yerinde imha edildi.

Bölgede teröristlere yönelik operasyonlar sürüyor.

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