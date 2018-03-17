Bitlis'te terör operasyonu

BİTLİS (AA) - Bitlis'in Tatvan ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda tespit edilen 3 sığınakta patlayıcı yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, Tatvan'ın Yumrukaya köyü kırsalında, bölücü terör örgütü mensuplarını bulmak, etkisiz hale getirmek ve kullandıkları sığınak ve barınakları imha etmek maksadıyla, İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca operasyon gerçekleştirildi.
Tespit edilen 3 sığınakta, 144 büyük boy pil, 30 küçük boy pil, 10 büyük tüp, 4 küçük tüp, akü, çok sayıda örgütsel doküman, muhtelif giyim ve yaşam malzemeleri ele geçirildi.
Tatvan Cumhuriyet Başsavcılığına bilgi verilerek delil niteliği taşıyan malzemeler muhafaza altına alındı.
Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic: 'Bir şeyler yapmazsak, milletimiz yok olacak'
İstanbul'da skandal görüntüler! Öldürülen teröristleri böyle andılar
Sedat Peker'in 'Oluk oluk kan akıtacağız' tehdidini şarkı yaptılar
Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeyi verdi
Uçak evin üzerine düştü: Çok sayıda ölü var
Tarihin en acı karesi
Gaspçıların yeni tuzağı 'Hornet' arkadaşlık sitesi!
Damat düğününde kavga çıkaran kişiyi 5 gün sonra vurdu
NASA resmen duyurdu: Bu göktaşı Dünya’yı yok edebilir!
Sonunda oldu: Beklenen özellik WhatsApp’a eklendi
İYİ Parti'nin oy oranını Meral Akşener açıkladı
80'li yılların milyarderi şimdi köy hayatı yaşıyor
Okuyucu Yorumları 0 yorum