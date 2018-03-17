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Bitlis'te terör operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.03.2018 22:22 | Son Güncelleme

Tatvan ilçesinde PKK'lı teröristlere yönelik operasyonda, sığınaklarda ele geçirilen patlayıcı yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi

BİTLİS (AA) - Bitlis'in Tatvan ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda tespit edilen 3 sığınakta patlayıcı yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Tatvan'ın Yumrukaya köyü kırsalında, bölücü terör örgütü mensuplarını bulmak, etkisiz hale getirmek ve kullandıkları sığınak ve barınakları imha etmek maksadıyla, İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca operasyon gerçekleştirildi.

Tespit edilen 3 sığınakta, 144 büyük boy pil, 30 küçük boy pil, 10 büyük tüp, 4 küçük tüp, akü, çok sayıda örgütsel doküman, muhtelif giyim ve yaşam malzemeleri ele geçirildi.

Tatvan Cumhuriyet Başsavcılığına bilgi verilerek delil niteliği taşıyan malzemeler muhafaza altına alındı.

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Bitlis imha sığınak Tatvan terör operasyonu Yumrukaya Köyü

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