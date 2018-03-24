Bitlis'te terör operasyonu

BİTLİS (AA) - Bitlis'te PKK'lı teröristlere yönelik operasyonda 16 patlayıcı, roket mühimmatı, 48 tüp ile yaşam malzemeleri ele geçirildiği bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, merkeze bağlı Sehi Ormanları Kayalıbağ köyü bölgesinde, bölücü terör örgütü mensuplarını bulmak, etkisiz hale getirmek ve kullandıkları sığınak ve barınakları imha etmek maksadıyla, 21-24 Mart'ta Bitlis Jandarma Bölge Komutanlığınca planlanarak Bitlis, Batman, Muş ve Siirt İl Jandarma komutanlıkları ile İl Emniyet Müdürlüğü unsurlarınca operasyon gerçekleştirildi.

Temas araması faaliyetinde toprağa gömülü 16 el yapımı patlayıcı, roket mühimmatı, 50 metre kablo, 100 metre bakır tel, 48 tüp, 171 pil, sığınak, 7 terörist mevzisi, muhtelif yaşam ve giyim malzemeleri ele geçirildi.

Tespit edilen sığınak ve terörist mevzileri kullanılamaz hale getirilerek, delil niteliği taşıyan malzemeler muhafaza altına alındı, diğer malzemeler ise yerinde imha edildi.