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Bitlis'te terör operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.04.2018 18:57 | Son Güncelleme

Tatvan ilçesi kırsalında PKK'lı teröristlere yönelik operasyonda tespit edilen el yapımı patlayıcı, güvenlik güçlerince imha edildi

BİTLİS (AA) - Bitlis'in Tatvan ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda tespit edilen el yapımı patlayıcı imha edildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Tokaçlı köyünün Kernelan Tepe mevkisinde, bölücü terör örgütü mensuplarını bulmak, etkisiz hale getirmek, kullandıkları sığınak ve barınakları imha etmek maksadıyla, Bitlis Jandarma Komutanlığı unsurlarınca operasyon düzenlendi.

Operasyon kapsamında yürütülen temas aramasında tespit edilen el yapımı patlayıcı, yerinde kontrollü şekilde imha edildi.

Güvenlik güçleri, bölge halkının da desteğiyle huzur ve güvenliği sağlamak amacıyla il genelinde terörle mücadelesini kararlılıkla sürdürecek.

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Bitlis el yapımı patlayıcı imha Kernelan Tepe Tatvan Tokaçlı köyü

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