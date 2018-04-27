Bitlis'te terör operasyonu

BİTLİS (AA) - Bitlis'in Tatvan ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda tespit edilen el yapımı patlayıcı imha edildi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, Tokaçlı köyünün Kernelan Tepe mevkisinde, bölücü terör örgütü mensuplarını bulmak, etkisiz hale getirmek, kullandıkları sığınak ve barınakları imha etmek maksadıyla, Bitlis Jandarma Komutanlığı unsurlarınca operasyon düzenlendi.
Operasyon kapsamında yürütülen temas aramasında tespit edilen el yapımı patlayıcı, yerinde kontrollü şekilde imha edildi.
Güvenlik güçleri, bölge halkının da desteğiyle huzur ve güvenliği sağlamak amacıyla il genelinde terörle mücadelesini kararlılıkla sürdürecek.
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