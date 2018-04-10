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Bitlis'te terör saldırısı: 1 şehit

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.04.2018 23:48 | Son Güncelleme

PKK'lı teröristlerce araziye tuzaklanan el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu bir asker şehit oldu

BİTLİS (AA) - Bitlis'te terör örgütü PKK'nın araziye tuzakladığı el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu bir asker şehit oldu.

Valilikten yapılan açıklamada, il merkezi Karınca Jandarma Karakolu Zihnitepe bölgesinde saat 20:30 sıralarında intikal halinde olan jandarma unsurunda görevli Uzman Çavuş Sefa İzbudak'ın, araziye tuzaklanmış el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olduğu belirtildi.

Açıklamada, "Şehidimize Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı dileriz. Güvenlik güçlerimiz bölge halkımızın da desteği ile huzur ve güvenliği sağlamak maksadıyla, ilimiz genelinde teröristlerle mücadelesini kararlılıkla sürdürecektir." ifadelerine yer verildi.

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