Bitlis'te toprağa gömülü 100 kilogramlık patlayıcı imha edildi

BİTLİS (AA) - Bitlis'te terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda tespit edilen toprağa gömülü 100 kilogramlık el yapımı patlayıcı imha edildi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, Bitlis merkeze bağlı Çalıdüzü köyü mevkisinde bölücü terör örgütü mensuplarını bulmak, etkisiz hale getirmek, kullanmış oldukları sığınak ve barınakları imha etmek maksadıyla İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca operasyon gerçekleştirildi.
Operasyon kapsamında saat 06.50 sıralarında yapılan yol araması faaliyetinde toprağa gömülü vaziyette tespit edilen 100 kilogramlık el yapımı patlayıcı yerinde kontrollü şekilde imha edildi.
Açıklamada, güvenlik güçlerinin bölge halkının da desteği ile huzur ve güvenliği sağlamak maksadıyla il genelinde teröristlerle mücadelesini kararlılıkla sürdüreceği vurgulandı.
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