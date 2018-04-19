Bitlis’te ‘Usta’ adlı tiyatro oyunu sahnelendi

Bitlis’te ünlü sanatçı Ahmet Yenilmez tarafından Sultan 2. Abdülhamid Han’ın hayatını anlatan ’Usta’ isimli tiyatro oyunu sahnelendi.
Kültür Haftası etkinlikleri kapsamında sahnelenen ve Sultan 2. Abdülhamid Han’ın hayatını anlatan ’Usta’ isimli tiyatro oyunu büyük ilgi gördü. Ahmet Yenilmez ve ekibinin oynadığı, ömrünü milletinin hizmetine adayan Sultan Abdülhamit Han’ın hayatını anlatan ’Usta’ konulu tiyatro, izleyicileri hem duygulandırdı hem de gururlandırdı.
Tiyatronun sonunda Vali Ustaoğlu ve eski bakan Zeki Ergezen, sanatçı Yenilmez’e çiçek takdim etti.
Yenilmez ve ekibi ise, aldıkları çiçeği izleyiciler arasında yer alan şehit oğlu Yakup Karabulut’a babasının mezarına bırakması için verdiler.
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