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Bitlis'te uyuşturucu operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.08.2018 14:34 | Son Güncelleme

Tatvan ilçesinde bir kişinin üst aramasında 6 kilo 63 gram eroin ele geçirildi

BİTLİS (AA) - Bitlis'in Tatvan ilçesinde bir kişi, 6 kilo 63 gram eroinle yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi görevlilerince, Sahil Mahallesi'nde şüphe üzerine durdurulan U.A'nın üzerinde arama yapıldı.

Üst aramasında şeffaf poşet içinde 6 kilo 63 gram eroin ile geçirilen zanlı gözaltına alındı.

Açıklamada, kentte suç ve suçlulara karşı mücadelenin kararlılıkla devam edeceği kaydedildi.

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Anahtar Kelimeler:
Bitlis il emniyet müdürlüğü uyuşturucu

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