Bitlis'te uyuşturucu operasyonu

BİTLİS (AA) - Bitlis'in Tatvan ilçesinde bir kişi, 6 kilo 63 gram eroinle yakalandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi görevlilerince, Sahil Mahallesi'nde şüphe üzerine durdurulan U.A'nın üzerinde arama yapıldı.
Üst aramasında şeffaf poşet içinde 6 kilo 63 gram eroin ile geçirilen zanlı gözaltına alındı.
Açıklamada, kentte suç ve suçlulara karşı mücadelenin kararlılıkla devam edeceği kaydedildi.
Nagehan Alçı'dan CHP'deki 'kurultay' krizine çarpıcı yorum!
2 kadın akraba birbirine girdi! Kavganın sonu çok kötü bitti
Whatsapp yüzünden hapse girdi!
Donald Trump skandalı patladı! Yanlış bilgi vermiş
Gece yarısı Ankara'yı karıştıran olay! Pompalı tüfekle cinsel organına ateş etti!
Gaziantep'te Suriyeli avı! 8 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismar iddiası mahalleyi karıştırdı!
YÖK'ten YKS'de tercih yapacak öğrencilere müjde
Elektrik kazısı yaparken tarihi eser buldular
Gölün ortasındaki eşsiz yaşam
Muharrem İnce'den dikkat çeken sözler: Göz göre göre felakete doğru gidiyoruz
Son dakika! CHP'de kurultay krizi! Art arda açıklamalar geliyor
Okuyucu Yorumları 0 yorum