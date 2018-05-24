HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

Bitlis'te yıldırım isabet eden genç öldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.05.2018 22:12 | Son Güncelleme

Bitlis'te yıldırım isabet eden genç öldü

BİTLİS (AA) - Bitlis'in Hizan ilçesinde dağda hayvan otlatan genç, yıldırım isabet etmesi sonucu hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Çökekyazı köyü kırsalında hayvan otlatan 18 yaşındaki Halit Erdal'a yıldırım isabet etti.

Erdal, olay yerinde yaşamını yitirdi. Vatandaşlar tarafından bölgeden alınan gencin cesedi, otopsi için Hizan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Aynı bölgedeki Aladana köyü kırsalında dün de 11 yaşındaki Yusuf Kıdat, yıldırım isabet etmesi sonucu yaşamını yitirmişti.

PARTNER200 bin liralık tazminat davasında yeni gelişme200 bin liralık tazminat davasında yeni gelişme
Cuma mesajları resimli 2018 - Haftanın en güzel, en anlamlı, en yeni Cuma mesajlarıCuma mesajları resimli 2018 - Haftanın en güzel, en anlamlı, en yeni Cuma mesajları
Suriyeliler akın akın ülkelerine dönüyorSuriyeliler akın akın ülkelerine dönüyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Hizan yıldırım çarpması

En Çok Okunan Haberler

Temel Karamollaoğlu reytingde Recep Tayyip Erdoğan’ı geçti

Temel Karamollaoğlu reytingde Recep Tayyip Erdoğan’ı geçti

'Küresel piyasalarda doların daha fazla güçlenebileceğini düşünmüyoruz'

'Küresel piyasalarda doların daha fazla güçlenebileceğini düşünmüyoruz'

Erdoğan açıkladı! AK Parti seçim beyannamesinde flaş cemevi sürprizi

Erdoğan açıkladı! AK Parti seçim beyannamesinde flaş cemevi sürprizi

Ankara'da barut fabrikasında patlama! Ölü ve yaralılar var

Ankara'da barut fabrikasında patlama! Ölü ve yaralılar var

AK Parti Polis, hemşire, öğretmen göstergelerini 3600'e çekti

AK Parti Polis, hemşire, öğretmen göstergelerini 3600'e çekti

Meral Akşener: Konya Organize Sanayi'de kriz nedeniyle 935 işçi işten atıldı

Meral Akşener: Konya Organize Sanayi'de kriz nedeniyle 935 işçi işten atıldı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Melih Gökçek’in sosyal medyayı sallayan dolar iddiası asılsız çıktı

Melih Gökçek’in sosyal medyayı sallayan dolar iddiası asılsız çıktı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan milyonları ilgilendiren kanuna onay

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan milyonları ilgilendiren kanuna onay

Muharrem İnce'nin katıldığı canlı yayında Hande Fırat'ın tavırlarına tepki yağıyor

Muharrem İnce'nin katıldığı canlı yayında Hande Fırat'ın tavırlarına tepki yağıyor

CNN Türk'ten Gülay Özdem hangi kanalla anlaştı? Gülay Özdem kimdir, nerelidir, kaç yaşında?

CNN Türk'ten Gülay Özdem hangi kanalla anlaştı? Gülay Özdem kimdir, nerelidir, kaç yaşında?

Cuma namazı vakti saat kaçta? Cuma namazı nasıl kılınır? İşte 25 Mayıs il il namaz vakitleri

Cuma namazı vakti saat kaçta? Cuma namazı nasıl kılınır? İşte 25 Mayıs il il namaz vakitleri

Cuma mesajları resimli 2018 - Haftanın en güzel, en anlamlı, en yeni Cuma mesajları

Cuma mesajları resimli 2018 - Haftanın en güzel, en anlamlı, en yeni Cuma mesajları

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.