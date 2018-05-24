Bitlis'te yıldırım isabet eden genç öldü

BİTLİS (AA) - Bitlis'in Hizan ilçesinde dağda hayvan otlatan genç, yıldırım isabet etmesi sonucu hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Çökekyazı köyü kırsalında hayvan otlatan 18 yaşındaki Halit Erdal'a yıldırım isabet etti.
Erdal, olay yerinde yaşamını yitirdi. Vatandaşlar tarafından bölgeden alınan gencin cesedi, otopsi için Hizan Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Aynı bölgedeki Aladana köyü kırsalında dün de 11 yaşındaki Yusuf Kıdat, yıldırım isabet etmesi sonucu yaşamını yitirmişti.
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