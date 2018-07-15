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Bitlis'te,15 Temmuz şehitleri için anma programı

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.07.2018 13:17 | Son Güncelleme

BİTLİS'te,15 Temmuz Şehitleri için anma programı düzenlendi.

Özcan ÇİRİŞ/BİTLİS, (DHA)- BİTLİS'te,15 Temmuz Şehitleri için anma programı düzenlendi. Programda, şehitlikteki mezarlıklara karanfiller konuldu, dualar okundu. Merkez Atatürk Mahallesi'ndeki şehitlikte yapılan anma programına, AK Parti Bitlis Milletvekili Vahit Kiler, Bitlis Valisi İsmail Ustaoğlu, Vali Yardımcıları Tolga Polat, Tekin Erdemir, kurum amirleri ve vatandaşlar katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan program, daha sonra Kuran-ı Kerim tilavetinin okunmasıyla devam edildi. İl Müftüsü Faysal Geylani, 15 Temmuz şehitleri başta olmak üzere tüm şehitler için dua okudu. Duaların okunmasının ardından şehitliğe karanfiller bırakıldı. Anma programı, Merkez Ulu Camisi'nde şehitler anısına okunan mevlit programı ile son buldu.

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