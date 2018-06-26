HABER

Bitlis'teki saldırının faili 3 PKK'lı terörist Siirt'te etkisiz hale getirildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.06.2018 15:06 | Son Güncelleme

Bir askerin şehit edildiği, 2 askerin yaralandığı saldırının faili 3 PKK'lı terörist, Siirt'te düzenlenen hava destekli operasyonda etkisiz hale getirildi

SİİRT (AA) - Bitlis'te bir askerin şehit edildiği, 2 askerin yaralandığı saldırının faili 3 PKK'lı terörist, Siirt'in Şirvan ilçesinde düzenlenen hava destekli operasyonda etkisiz hale getirildi.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Şirvan'ın kuzeyinde yer alan Sehi ormanlık bölgesinde 3 PKK'lı teröristin görüntüsünün alınmasının ardından söz konusu bölgeye hava destekli operasyon düzenlendi.

Operasyonda 3 terörist etkisiz hale getirildi.

Teröristlerin, Bitlis'te yürütülen "Şehit Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Volkan Operasyonu"nda dün teröristlerin açtığı ateş sonucu Jandarma Uzman Çavuş Cevdet Canördek'in şehit düştüğü, 2 askerin yaralandığı saldırının faili olduğu belirlendi.

Bitlis Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen "Şehit Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Volkan Operasyonu"nda dün teröristlerin açtığı ateş sonucu Jandarma Uzman Çavuş Cevdet Canördek şehit olmuş, iki asker hayati tehlikesi olmayacak şekilde yaralanmıştı.

PARTNERHerkes onlara hayran! Bursa'da dünyaya geldilerHerkes onlara hayran! Bursa'da dünyaya geldiler
Edirne'de vatandaşların 'dolu' önlemiEdirne'de vatandaşların 'dolu' önlemi
Kayıp Leyla ile ilgili korkunç şüphe! Eve gelen araçlar araştırılıyorKayıp Leyla ile ilgili korkunç şüphe! Eve gelen araçlar araştırılıyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
3 PKK'lı terörist Siirt terör operasyonu

En Çok Okunan Haberler

Son dakika! CHP'de istifa depremi

Son dakika! CHP'de istifa depremi

İbrahim Kalın'dan şok sözler: Çeneni kapat

İbrahim Kalın'dan şok sözler: Çeneni kapat

Ünlü oyuncu Seda Bakan'dan seçim sonrası Muharrem İnce'ye mesaj

Ünlü oyuncu Seda Bakan'dan seçim sonrası Muharrem İnce'ye mesaj

Selin Ciğerci'nin fiziği olay oldu: At gibi...

Selin Ciğerci'nin fiziği olay oldu: At gibi...

Son dakika! Mahir Ünal'dan kritik 'Muharrem İnce' açıklaması

Son dakika! Mahir Ünal'dan kritik 'Muharrem İnce' açıklaması

İsmail Küçükkaya'dan Muharrem İnce'ye yanıt!

İsmail Küçükkaya'dan Muharrem İnce'ye yanıt!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Sandıkların yüzde yüzü açıldı! İşte YSK'nın açıkladığı kesin olmayan sonuçlar!

Sandıkların yüzde yüzü açıldı! İşte YSK'nın açıkladığı kesin olmayan sonuçlar!

Muharrem İnce'den yeni paylaşım: 81 vilayete gideceğim

Muharrem İnce'den yeni paylaşım: 81 vilayete gideceğim

Son dakika! Tarabya'da yolcu minibüsüyle otomobil çarpıştı! Yaralılar var

Son dakika! Tarabya'da yolcu minibüsüyle otomobil çarpıştı! Yaralılar var

Kayıp Leyla ile ilgili korkunç şüphe! Eve gelen araçlar araştırılıyor

Kayıp Leyla ile ilgili korkunç şüphe! Eve gelen araçlar araştırılıyor

Son dakika! Mimar Sinan Üniversitesi'nde yangın çıktı

Son dakika! Mimar Sinan Üniversitesi'nde yangın çıktı

Son dakika! YSK Başkanı: Sonuçları yüzde 100 sisteme işledik

Son dakika! YSK Başkanı: Sonuçları yüzde 100 sisteme işledik

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.