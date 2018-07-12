Bitlis'teki tarihi belediye binası yeniden hizmet vermeye başladı

BİTLİS (AA) - Bitlis'te restore edilen tarihi bina yeniden Bitlis Belediyesi olarak hizmet vermeye başladı.

İçişleri Bakanlığınca görevlendirme yapılan Bitlis Belediyesi, altyapı, üstyapı ve sosyal belediyecilik faaliyetlerinin yanı sıra vatandaşlara kolaylık sağlamak amacıyla da çalışmalarını sürdürüyor.

Kentte tarihi dokusuna uygun restore edilen 120 yıllık eski belediye binasında yeniden belediye hizmetleri verilmeye başlandı.

Tarihi binada incelemelerde bulunan Bitlis Valisi ve Belediye Başkan Vekili İsmail Ustaoğlu, yaptığı açıklamada, "Kadim kent tarihi kimliğine kavuşuyor" sloganı kapsamında başlatılan Kentsel Dönüşüm Projesinin bir parçası olarak bu binayı vatandaşın hizmetine sunmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

"Bu tarihi sokak ve meydanda hem belediyemizin hizmetlerini daha yakın yerde sunmak hem de vatandaşla iç içe olma adına binayı tekrar belediyenin hizmet binası olarak kullanmaya başladık." diyen Ustaoğlu, şunları kaydetti:

"Vatandaşın en fazla ihtiyaç duyduğu su tahsilat ile zabıta birimlerini buraya yerleştirdik. En önemlisi de sürekli vatandaşımızla iç içe olmak için de başkanlık makamı ve vatandaşla toplantı odaları yaptık. Bitlis'in kadim geçmiş ve tarihine yakıştığını düşünüyoruz. Tarihi eserler insan nefesi ile ayakta kalıyor. Bu eserler restore edilip kapısına kilit vurulursa tekrar eski haline döner. Bu binaları hayatta ve diri tutan insan nefesidir. Onun için burayı insan nefesi ile ayakta tutacağız."