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Bitlis'teki terör operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.03.2018 19:50 | Son Güncelleme

Kent merkezi ile 2 ilçede, terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda gözaltına alınan 5 şüpheli tutuklandı

BİTLİS (AA) - Bitlis merkez ile Tatvan ve Hizan ilçelerinde, terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda gözaltına alınan 5 kişi tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince, terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmalar sürüyor.

Çalışmalar sonucu, "Terör örgütü PKK/KCK ile iş birlikçilik faaliyetlerinde bulunmak" ve "Terör örgütü üyesi olmak" suçlamasıyla 15 Mart'ta il merkezi ile Tatvan ve Hizan ilçelerinde gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.B, B.A, N.Y, F.G ve E.G. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Açıklamada, terör örgütleri ve bu örgütlerin gerçekleştirdikleri eylemlere karşı mücadelenin, halkın desteğini alan güvenlik güçlerince kararlılıkla devam edeceği vurgulandı.

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Bitlis terör operasyonu tutuklama

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