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Bitlis'teki terör operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.06.2018 10:15 | Son Güncelleme

Hizan ilçesinde 10 teröristin etkisiz hale getirildiği operasyonda 3 patlayıcı, silah, mühimmat, malzeme ve doküman ele geçirildi

BİTLİS (AA) - Bitlis'in Hizan ilçesinde 10 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiği operasyonda 3 el yapımı patlayıcı, silah, mühimmat, malzeme ve doküman ele geçirildiği bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, Hizan'ın Koçyiğit köyü kırsalında bölücü terör örgütü mensuplarını bulmak, etkisiz hale getirmek ve kullanmış oldukları sığınak ve barınakları imha etmek maksadıyla, Bitlis Jandarma Komutanlığı unsurlarınca operasyon gerçekleştirildiği belirtildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Operasyon kapsamında 28 Haziran'da icra edilen temas arama faaliyetinde 10 terörist etkisiz hale getirilmiş, 3 el yapımı patlayıcı, silah, mühimmat, malzeme ve dokümanlar ele geçirilmiştir. Bölgede operasyona devam edilmektedir. Güvenlik güçlerimiz bölge halkımızın da desteği ile huzur ve güvenliği sağlamak amacıyla ilimiz genelinde teröristlerle mücadelesini kararlılıkla sürdürecektir."

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Bitlis el yapımı patlayıcı Hizan Koçyiğit köyü terör operasyonu

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