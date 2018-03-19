Bitlis'teki terör saldırısı

BİTLİS (AA) - Bitlis Valisi İsmail Ustaoğlu, terör örgütü PKK mensuplarının odun toplayan vatandaşlara yönelik saldırısında yaralanan 4 kişiye hastanede ziyarette bulundu.
Valilikten yapılan açıklamada, merkeze bağlı Kayalıbağ köyü kırsalında, öğle saatlerinde odun toplamaya giden köylülerin, terör örgütü PKK'nın saldırısına uğradığı anımsatıldı.
Saldırıda bir kişinin hayatını kaybettiği, 4 kişinin yaralandığı kaydedilen açıklamada, Vali Ustaoğlu'nun, saldırıda yaralanan ve hayati tehlikeleri bulunmayan köylüleri, tedavi gördükleri Bitlis ve Tatvan'daki hastanelerde ziyaret ettiği belirtildi.
Açıklamada, İl Emniyet Müdürü Yaman Ağırlar, İl Jandarma Komutanı Albay Erhan Demir, Sağlık Müdürü Koray Okur ile hastaneye giderek yaralıların sağlık durumu hakkında bilgi alan Ustaoğlu'nun saldırıda hayatını kaybeden Nurullah Kılıçarslan'ın yakınlarına da başsağlığı dileğinde bulunduğu ifade edildi.
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