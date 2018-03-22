Bitlis'teki terör saldırısı

Bitlis'te PKK'lı teröristlerce araziye döşenen patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Şükrü Çakar'ın (36) Konya'daki ailesine şehadet haberi ulaştı.

Şehidin, merkez Selçuklu ilçesi Yazır Mahallesi'ndeki babaevine giden yetkililer, acı haberi baba Abdullah ve anne Emine Çakar'a iletti.

Şehidin babaevine Türk bayrağı asıldı.

Evli ve iki kız babası Çakar'ın, iki kardeşinin de asker olduğu öğrenildi.