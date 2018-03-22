Bitlis'teki terör saldırısı

BİTLİS (AA) - Bitlis'te PKK'lı teröristlerce araziye döşenen patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan Uzman Jandarma Çavuş Şükrü Çakar'ın naaşı törenle memleketine uğurlandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, şehit Çakar'ın (36) Türk bayrağına sarılı naaşı, İl Jandarma Komutanlığındaki tören alanına getirilerek, öz geçmişi okundu.
Evli ve 2 çocuk babası şehit Çakar'ın naaşı, İl Müftüsü Faysal Geylani'nin dua etmesinin ardından defnedilmek üzere memleketi Konya'ya uğurlandı.
Törene Vali Vekili Tolga Polat, Vali Yardımcısı Tekin Erdemir, Tatvan 10. Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Tamer Atay, İl Jandarma Komutan Yardımcısı Albay Ufuk Urgun, Emniyet Müdürü Yaman Ağırlar, kurum amirleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, vatandaşlar ve şehidin ailesi katıldı.
Bitlis'teki Sehi Ormanları bölgesinde icra edilen operasyonda, Çüyüktepe mevkisinde PKK'lı teröristlerce araziye döşenen el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu Uzman Jandarma Çavuş Şükrü Çakar şehit olmuş, Jandarma Muhabere Astsubay Kıdemli Başçavuş Mehmet Türkmen hafif yaralanmıştı.
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