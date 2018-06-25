Bitlis'teki terör saldırısı

Bitlis'te PKK'lı teröristlerin saldırısı sonucu şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Cevdet Canördek için Muş'ta tören düzenlendi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, şehit Canördek için Muş Hava Meydan Komutanlığında düzenlenen törende şehidin öz geçmişi okundu.
Muş İl Müftüsü Alettin Bozkurt'un yaptığı duanın ardından şehidin naaşı askeri uçakla memleketi Adıyaman'a uğurlandı.
Törene, Muş Valisi Aziz Yıldırım, Bitlis Valisi İsmail Ustaoğlu, Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Recep Yalçınkaya, 10. Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Tamer Atay, Muş İl Garnizon Komutanı Albay Cem Karoğlu, Muş Belediye Başkanı Feyat Asya, Muş Cumhuriyet Başsavcısı Ömer Mete, Muş Alparslan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fethi Ahmet Polat, Muş Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, Muş Jandarma Komutanı Albay İsmail Şahin, kurum amirleri ve askeri personel katıldı.
Bitlis Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen "Şehit Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Volkan Operasyonu" esnasında teröristlerin açtığı ateş sonucu Jandarma Uzman Çavuş Cevdet Canördek şehit olmuş, iki asker hayati tehlikesi olmayacak şekilde yaralanmıştı.
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