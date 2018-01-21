Bitlis'ten son dakika acı haber: 5 şehit

Bitlis'in Hizan İlçesi kırsalında operasyonda olan askerlerin üzerine çığ dıştü. İlk belirlemelere göre 5 askerin şehit olduğu, 12 askerin yaralandığı belirtildi.
Bitlis kırsalının PKK'lı teröristlerden temizlemek ve onların kullandığı sığınak ve barınakların imha edilmesi için başlatılan operasyonlar devam ederken, bugün öğlen saatlerine doğru Hizan ilçesinin Kolludere Mevkine çığ düştü. Çığın bölgede operasyon yapan bir grup askerin bulunduğu bölgeye düştüğü belirtildi.
Bitlis Valiliği'nden "Çığ düşmesi sonrasında, Batman Jandarma Komando Tabur Komutanlığı emrinde görevli 5 personel şehit olmuş, 12 personel ise hayati tehlikesi olmayacak şekilde yaralanmıştır." açıklaması yapıldı.
Bitlis kırsalının PKK'lı teröristlerden temizlemek ve onların kullandığı sığınak ve barınakların imha edilmesi için başlatılan operasyonlar devam ederken, bugün öğlen saatlerine doğru Hizan ilçesinin Kolludere Mevkine çığ düştü. Çığın bölgede operasyon yapan bir grup askerin bulunduğu bölgeye düştüğü belirtildi.
BİTLİS VALİLİĞİ'NDEN AÇIKLAMA
Bitlis Valiliği'nin internet sitesi üzerinden meydana gelen çığ olayıyla ilgili yapılan ilk açıklamada,
"Bitlis İli Hizan İlçesi İncirli köyü Giriziyaret tepe bölgesinde “Şehit Jandarma Uzman Çavuş Erdal KAVALLI operasyonu kapsamında 21 Ocak 2018 Pazar günü saat 12.20 sıralarında Batman Jandarma Komando Tabur Komutanlığı unsurlarınca icra edilen Arama – Tarama faaliyeti esnasında operasyonda görevli personel üzerine çığ düşmüştür.
Çığ düşmesi sonrasında, Batman Jandarma Komando Tabur Komutanlığı emrinde görevli;
Jandarma Sağlıkçı Astsubay Çavuş Hilmi ÖZ
Jandarma Uzman Çavuş Durmuş TEK şehit olmuşlardır.
Jandarma Uzman Çavuş Ümit KÖSE, Jandarma Uzman Çavuş Eyyüb ALEV, Jandarma Uzman Çavuş Kadir YAMAN, Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Ali DİLEK, Jandarma Uzman Çavuş Bülent KILINÇ, Jandarma Uzman Onbaşı Mehmet KOYUNCU isimli (6) personel hayati tehlikesi olmayacak şekilde yaralanmıştır.
Yaralı personel helikopter ile Bitlis ve Hizan Devlet Hastanesine sevk edilerek tedavi altına alınmıştır. Bölgeye helikopter faaliyetiyle AFAD ekibi gönderilmiş olup, arama ve kurtarma faaliyetleri devam etmektedir.
Kamuoyuna duyurulur."
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