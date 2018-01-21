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Bitlis'ten son dakika acı haber: 5 şehit

GÜNCEL HABERLERİ | 21.01.2018 14:15 | Son Güncelleme 2 saat önce

Bitlis'ten acı haber... Son dakika haberine göre, Bitlis Hizan ilçesinin Kolludere Mevkinde görev yapan askeri timin üzerine çığ düştü. Meydana gelen çığ olayında ilk bilgilere göre 5 asker şehit oldu, 12 asker yaralandı.

Bitlis'in Hizan İlçesi kırsalında operasyonda olan askerlerin üzerine çığ dıştü. İlk belirlemelere göre 5 askerin şehit olduğu, 12 askerin yaralandığı belirtildi.

Bitlis kırsalının PKK'lı teröristlerden temizlemek ve onların kullandığı sığınak ve barınakların imha edilmesi için başlatılan operasyonlar devam ederken, bugün öğlen saatlerine doğru Hizan ilçesinin Kolludere Mevkine çığ düştü. Çığın bölgede operasyon yapan bir grup askerin bulunduğu bölgeye düştüğü belirtildi.

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Bitlis Valiliği'nden "Çığ düşmesi sonrasında, Batman Jandarma Komando Tabur Komutanlığı emrinde görevli 5 personel şehit olmuş, 12 personel ise hayati tehlikesi olmayacak şekilde yaralanmıştır." açıklaması yapıldı.

Bitlis kırsalının PKK'lı teröristlerden temizlemek ve onların kullandığı sığınak ve barınakların imha edilmesi için başlatılan operasyonlar devam ederken, bugün öğlen saatlerine doğru Hizan ilçesinin Kolludere Mevkine çığ düştü. Çığın bölgede operasyon yapan bir grup askerin bulunduğu bölgeye düştüğü belirtildi.

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BİTLİS VALİLİĞİ'NDEN AÇIKLAMA

Bitlis Valiliği'nin internet sitesi üzerinden meydana gelen çığ olayıyla ilgili yapılan ilk açıklamada,

"Bitlis İli Hizan İlçesi İncirli köyü Giriziyaret tepe bölgesinde “Şehit Jandarma Uzman Çavuş Erdal KAVALLI operasyonu kapsamında 21 Ocak 2018 Pazar günü saat 12.20 sıralarında Batman Jandarma Komando Tabur Komutanlığı unsurlarınca icra edilen Arama – Tarama faaliyeti esnasında operasyonda görevli personel üzerine çığ düşmüştür.

Çığ düşmesi sonrasında, Batman Jandarma Komando Tabur Komutanlığı emrinde görevli;

Jandarma Sağlıkçı Astsubay Çavuş Hilmi ÖZ

Jandarma Uzman Çavuş Durmuş TEK şehit olmuşlardır.

Jandarma Uzman Çavuş Ümit KÖSE, Jandarma Uzman Çavuş Eyyüb ALEV, Jandarma Uzman Çavuş Kadir YAMAN, Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Ali DİLEK, Jandarma Uzman Çavuş Bülent KILINÇ, Jandarma Uzman Onbaşı Mehmet KOYUNCU isimli (6) personel hayati tehlikesi olmayacak şekilde yaralanmıştır.

Yaralı personel helikopter ile Bitlis ve Hizan Devlet Hastanesine sevk edilerek tedavi altına alınmıştır. Bölgeye helikopter faaliyetiyle AFAD ekibi gönderilmiş olup, arama ve kurtarma faaliyetleri devam etmektedir.

Kamuoyuna duyurulur."

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şehit Bitlis

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Okuyucu Yorumları 29 yorum
allah rahmet eylesin :(((
allahim sen bizlere yardim eyle girdigimiz bu yolda bizi muzaffer kıl. mekanlari cennet olsun yaralılara acil sifalar diger gardaşlarımizda insallah sag salim bulunir ailerine allahim sabir versin.
allah rahmet eylesin kalanlaea acil şifalar versin insallah kayiplarda sağ salim kurtulur
rabbim şehitlerimize rahmetiyle muamele eylesin inşALLAH. .kayıp askerlerimizi sağ salim bulmayı nasip etsin İnşALLAH. .
Doğa bile askerimize karşı. Bu nasil kader isyan etmemek elde değil.
:((((((
Fetih suresi okuyalım lütfen
daha 1.gun :((
bune simdi.yok cig dustu.yok ayagi kaydi.yok yildirim carpti.acaba.sehitlerimize rahmet kayiplari allaha emanet yaralilara tanridan sifa dilerim
İnna lillah ve inna ileyhi raciun.
Vatan sağolsun
Çığ tehlikesi olan yerlere askeri neden sürerseniz be arkadaş o askerleri o kadar iha var helikopter var
Henuz 1 yasinda oglum var. Ama insan dusunuyor o annelerin yuregi nasil atiyordur. Allah ailelerine sag salim bagislasin Umarim kazasiz belasiz. Tum dualar sizler ile.. Allah yardimciniz olsun.
Allah Şehitlerimize rahmet eylesin, yaralılarımıza acil şifalar nasip eylesin, kayıplarımızın sağsalim bulunmasını nasip etsin inşAllah
Rabbim rahmet eylesin mekanları cennet olsun inşallah
ALLAH rahmet eylesin. Mekanınız cennet olsun. ALLAH geride kalanlara dayanma gücü versin. Başımız sağolsun.
Allah ailelerine sabır versin güç versin inş
onlari bu karda kista bi aferim ugruna bi gosteris ugruna oraya suren bolge alay vb. komutanin acil olarak gorevden alinip iceri atilmasi lazim bastaki komutanlar bir ust komutandan takdir ugruna gariban uzmani assubayi ölüm pahasina araziye suruyor yada isin icinde hala darbe kalintisi komutan var
Allahım takdirinden sual olunmaz da şimdi hiç sırası değildi :(((
kaderimiz hep oluyor bu
allah yardimcilari olsun
allah rahmet eylesin mehmetçiğimize, kaybolan askerlerimiz de inşallah bulunur bir an once
bende bu haber afrinden geldi sandım
????
Allah rahmet eylesin ailelerine ve dostlarına allah sabır versin
eyvah ki ne eyvah, cok uzucu
(((
Allah Rahmet Eylesin Mekânları Cennet Olsun Allah Geride kalanlara sabırlar versin
allahım bize böyle felaketleri bir daha yaşatma
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