Biyolojik çeşitliliğe dayalı geleneksel bilgiler kayıt altına alınıyor

Orman ve Su İşleri Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından başlatılan ‘Biyolojik Çeşitliliğe Dayalı Ulusal Geleneksel Bilginin Kayıt Altına Alınması’ projesine yönelik çalışma, pilot il seçilen Aydın’da başladı. Aydın Adnan Menderes ve Ege Üniversitesinin biyoloji bölümü öğretim üyeleri ve öğrencileri tarafından 60 ayrı yerleşim biriminde yapılacak çalışmalar 420 gün sürecek. Proje kapsamında ilk çalışma Aydın’ın Söke ilçesine bağlı Yeşilköy Mahallesi’nde başladı.
Bir bölgedeki yararlı canlıların çokluğunun, o bölgenin yaşam alanı olarak seçilmesinde; bölgenin yaşanmışlığının ise zengin biyoçeşitliliğin ürüne ve bilgiye dönüşmesinde son derece önemli rol oynadığını belirten Doğa Koruma ve Milli Parklar Aydın İl Şube Müdürü Özcan Mersin çalışmaların başladığını söyledi. Mersin, konuyla ilgili açıklamasında, “Avrupa, Kafkasya, Orta Asya, Akdeniz havzası ve Orta Doğu’nun en zengin bitkisel biyoçeşitlilik kaynağı ve gen merkezi olan Anadolu; tam da bu nedenle tarih boyunca yerleşilen, bilginin üretilmesine ve geliştirilmesine yani medeniyetlere ev sahipliği yapmıştır. Başta göç olmak üzere pek çok sosyal kaynaklı kitlesel insan hareketliliği bu kadim bilginin bir sonraki nesle aktarılmasına engel olan ve acil çözüm bulunması gereken sorunların başında gelmektedir. Daha iyi bir hayata ulaşmak amacıyla köklerinden kopan ve ucuz iş gücüne aç; büyük şehirlere yönelen insan, atalarından ve analarından edindiği bilgiden ve bunların kaynağı olan canlılardan bir nesilde uzaklaşmaktadır. Bu uzaklaşma ikinci nesilde, yeni yerleşim alanında, yabancılaşmaya ve kadim bilginin tamamen kaybedilmesine yol açmaktadır. Böylece ’medenileşme’ yolunda medeniyet tarihinin en değerli bilgileri sonsuza dek yitirilmektedir. Bu nedenlerden dolayı ülke insanına ve hatta insanlığa yararı bin yıllar içinde sınanarak tespit edilmiş Anadolu Geleneksel Bilgisinin bilimsel ve bütünsel bir anlayışla kayıt altına almak için çalışma başlattık. Umuyoruz ki bu çalışmalar neticesi binlerce yıldır nesilden nesile süregelen ve unutulmak üzere olan geleneksel bilgiler tarih boyunca kullanılabilir vaziyette kayıt altına alınacak” dedi.
“Pilot il seçilen Aydın’da çalışmalar başladı”
Proje kapsamında Aydın ilinin pilot il seçildiğini ve uzman ekiplerce 60 yerleşim biriminde 420 gün sürecek çalışmalara başladıklarını kaydeden Özcan Mersin, “Biyolojik Çeşitliliğe Dayalı Ulusal Geleneksel Bilginin Kayıt Altına Alınması Pilot Projesi kapsamında, ilimiz Aydın’da, biyolojik çeşitliliğe dayalı geleneksel bilginin literatür ve saha çalışması ile belirlenmesine yönelik çalışmalar başladı. Aydın’ın tüm ilçelerinde, toplam 60 mahallede yürütülecek çalışma, 420 günlük süre sonunda; proje sonuç raporunun oluşturulması ile tamamlanacak. Saha çalışmalarımız; Ege ve Adnan Menderes Üniversiteleri öğretim üyeleri ile Doğa Koruma ve Milli Parklar Aydın Şube Müdürlüğümüz teknik personelinin katılımları ile devam ediyor” diyerek çalışmalar sırasında bilgi, tecrübe ve deneyimlerini samimi duygular ile paylaşan vatandaşlara teşekkür etti.
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