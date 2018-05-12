HABER

"Biyolojik Çeşitlilik Envanter ve İzleme Projesi"

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.05.2018 16:38 | Son Güncelleme

Doğa Koruma Milli Parklar 3. Bölge Müdürü İsrafil Erdoğan: - "Coğrafi konum itibarıyla çok zengin bir yerdeyiz. Burada hangi canlı ve bitkiyle birlikte yaşıyoruz, hangisinin nesli tükenme üzere olduğunu ve hangisini koruma altına almamız gerektiğini, bunların neslini sürdürmesi için nasıl tedbirler almamız gerekiyor, bununla ilgili tespitler yapıldı"

Orman Su İşlere Bakanlığı Doğa Koruma Milli Parklar 3. Bölge Müdürlüğünce "Şanlıurfa İli Karasal ve İç Su Ekosistemleri Biyolojik Çeşitlilik Envanter ve İzleme Projesi" çalıştayı düzenlendi.

Harran Otel'de gerçekleştirilen çalıştayda yürütülen proje kapsamında "Şanlıurfa'nın biyolojik çeşitliliği, bitki, memeli hayvan, kuş, sürüngen ve iç su balıkları" ile ilgili uzmanların yaptığı literatür ve arazi çalışmaları sunumlarla katılımcılara anlatıldı.

Doğa Koruma Milli Parklar 3. Bölge Müdürü İsrafil Erdoğan, yaptığı konuşmada, çalışmalarda Şanlıurfa'nın literatüründe yer alan 1016 bitki, 33 memeli, 317 kuş, 23 iç su balığı, 47 sürüngen ve 6 çiftyaşar türlerinin çoğunun arazi çalışmalarında tespit edildiği söyledi.

Şanlıurfa'nın alan büyüklüğü bakımında Türkiye'de 7. sırada olduğunu belirten Erdoğan, Fırat Nehri'nin bulunması gerekse bulunduğu konum itibarıyla kentin zengin bir biyolojik çeşitliğe sahip olduğunu ifade etti.

Bölgede yıllardan beri çeşitli kurumların çalışmalar yaptığını hatırlatan Erdoğan, şöyle konuştu:

"Yaptığımız bir önceki araştırmalarda ve üniversitelerin yaptığı araştırmalara baktığımızda 60'lı yıllarda topraklarımıza gelmiş ve Anadolu'yu gezmiş bir Amerikalı bir profesörün o yıllarda yaptığı tespitler hala bizim üniversitedeki hocalarımız tarafından kullanılıyor. Onun tespitlerine göre şurada şu bitki var, şurada şu canlı var şeklinde alıntı yapılarak bilimsel makale ve yayınlarda kullanılıyordu. Buna çok üzülüyordum. Ama Sayın Bakanımızın talimatıyla güzel bir çalışma yapıldı. Bizler Şanlıurfa'da nelerle birlikte yaşıyoruz, bitki olarak canlı olarak kimlerle birlikte aynı ortamda yaşıyoruz, bunun çalışması yapıldı. Ceylanlarla ve kelaynaklarla anılan şehirde yaşıyoruz. Bunların nesli tükeniyor. Şükürler olsun Bakanlığımız ve Müdürlüğümüzün çalışmalarıyla bu tür canlıları inşallah yeniden hem dünyaya hem de ülkemize kazandırmaya gayret ediyoruz."

Teknolojik gelişmeyle ekolojik hayatı tehdit eden unsurların ortaya çıktığına dikkati çeken Erdoğan şunları kaydetti:

"Şanlıurfa konumu itibarıyla ve arazi kullanımı şekli itibarıyla yanı sıra GAP bölgesinde bulunmasıyla çok önemli bir yer. Bölgede barajların bulunması, şekil itibarıyla sulu tarım arazilerin artması ve su geldikçe sulu arazilerin açılabilmesi için her türlü teknolojik imkanların kullanılması tabiata bizimle yaşayan canlıların yaşam alanlarını daralttı. Mevcut olan bazı bitkilerinde yavaş yavaş yok olmasına neden oldu. Bu gün baktığımızda sulu tarımın yapıldığı yerde gelir iyi olduğu için ve yılda 2 mahsul alınabildiği için insanlar daha önce tarım yapmadığı arazilerinde iş makineleri kullanarak tarım yapabilecek hale getiriyor. Tabi bu şekilde tabiatta olması gereken canlıların ve bitkilerin zarar görmesine neden olunuyor. Coğrafi konum itibarıyla çok zengin bir yerdeyiz. Burada hangi canlı ve bitkiyle birlikte yaşıyoruz, hangisinin nesli tükenme üzere olduğunu ve hangisini koruma altına almamız gerektiğini, bunların neslini sürdürmesi için nasıl tedbirler almamız gerekiyor, bununla ilgili tespitler yapıldı."

Konuşmaların ardından uzmanların alanda yaptığı çalışmalar hakkında bilgi verildi.

Meteoroloji'den kritik yağış uyarısı! Hafta sonu havalar nasıl olacak? Meteoroloji'den kritik yağış uyarısı! Hafta sonu havalar nasıl olacak?
Muvazzaf rütbeli askerler birliklerinde gözaltına alındı!Muvazzaf rütbeli askerler birliklerinde gözaltına alındı!
Türkiye'nin konuştuğu zabıta açığa alındıTürkiye'nin konuştuğu zabıta açığa alındı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Biyolojik Çeşitlilik Envanter ve İzleme Projesi Doğa Koruma Milli Parklar 3. Bölge Müdürlüğü İsrafi Doğan Şanlıurfa

En Çok Okunan Haberler

ANAR Genel Müdürü, 24 Haziran seçimleri için son anket sonucunu açıkladı

ANAR Genel Müdürü, 24 Haziran seçimleri için son anket sonucunu açıkladı

Muharrem İnce'den olay sözler: Erdoğan'ın yüzüne söyledim!

Muharrem İnce'den olay sözler: Erdoğan'ın yüzüne söyledim!

Şahsiyet dizisinde Müjde Ar'dan 36 yıl sonra İffet intikamı!

Şahsiyet dizisinde Müjde Ar'dan 36 yıl sonra İffet intikamı!

Ceren Hindistan: Kemerle dayak yedim üzerimde sadece havlu vardı

Ceren Hindistan: Kemerle dayak yedim üzerimde sadece havlu vardı

Erdoğan'ın mal varlığı ne kadar? İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın son açıklanan mal varlığı

Erdoğan'ın mal varlığı ne kadar? İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın son açıklanan mal varlığı

24 Haziran seçim sonuçları için son anket! Canlı yayında açıkladı

24 Haziran seçim sonuçları için son anket! Canlı yayında açıkladı

İlginizi Çekebilir

Ayasofya Meydanı'nda sabah namazı kılındı

Ayasofya Meydanı'nda sabah namazı kılındı

Ahmet Hakan: Oyumu hangi adaya vereceğimi açıklıyorum

Ahmet Hakan: Oyumu hangi adaya vereceğimi açıklıyorum

Çorum'da mezarlıktaki gizemli kız hakkında valilikten açıklama

Çorum'da mezarlıktaki gizemli kız hakkında valilikten açıklama

Tokat, Reşadiye'de 2,5 yıl önce kaybolan Dursun Kağan Taşçı ve Bayram Erol hakkında ilgili flaş gelişme

Tokat, Reşadiye'de 2,5 yıl önce kaybolan Dursun Kağan Taşçı ve Bayram Erol hakkında ilgili flaş gelişme

Fatih Portakal'dan 24 Haziran erken seçimi öncesi cumhurbaşkanı adaylarına canlı yayın daveti

Fatih Portakal'dan 24 Haziran erken seçimi öncesi cumhurbaşkanı adaylarına canlı yayın daveti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Kuzey Kore'den flaş karar! Nükleer deneme alanlarını kapatıyor!

Kuzey Kore'den flaş karar! Nükleer deneme alanlarını kapatıyor!

Genel af mı geliyor? Devlet Bahçeli'den erken seçim öncesi genel af açıklaması

Genel af mı geliyor? Devlet Bahçeli'den erken seçim öncesi genel af açıklaması

Milyonlarca liralık gaspın şüphelileri Yunanistan'a kaçarken yakalandı

Milyonlarca liralık gaspın şüphelileri Yunanistan'a kaçarken yakalandı

Sayısal Loto sonuçları 12 Mayıs - Milli Piyango Sayısal Loto 1122. hafta sonuçları sorgula!

Sayısal Loto sonuçları 12 Mayıs - Milli Piyango Sayısal Loto 1122. hafta sonuçları sorgula!

Mardin'de korkutan patlama! Bir çocuk hayatını kaybetti

Mardin'de korkutan patlama! Bir çocuk hayatını kaybetti

Fuhuşun şifresi: Hayırlı Cumalar!

Fuhuşun şifresi: Hayırlı Cumalar!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.