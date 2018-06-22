"Biz AK Parti olarak seçime hazırız"

AK Parti Genel Merkez Seçim Koordinasyon Merkezi (SKM) Başkanı Ali İhsan Yavuz, "Bütün partilerin sandık başlarında görevlileri var. Eğer görevli verdiyseler, doğru dürüst eğittiyseler sürecin onlar da takipçisi olacaklar. Biz bu işi çok iyi yaptığımızı düşünüyoruz. Ve her seçimde de çok aleni bir şekilde yaptıklarımız ortaya koymaktan çekinmiyoruz ve diyoruz ki her parti iyi bir şekilde yapsın bu işi." diye konuştu. Yavuz, parti genel merkezinde basın mensuplarına yaptığı açıklamada, propaganda sürecinin yarın saat 18.00'e kadar devam edeceğini, o saatten oy verme anına kadar herkesin sükunet içerisinde beklemesi gerektiğini belirtti. Oy verme işlemi bittiği andan itibaren devreye girecek bir sistem kurduklarını ifade eden Yavuz, "Sonuç Alım Sistemi, kısa adıyla SAS diye adlandırıyoruz. Bunu 2014 seçimlerinden beri işletiyoruz, amacımız herkesten önce ve ilk önce seçim sonuçlarını elde etmek. Bu sisteme girilen sonuçları Yüksek Seçim Kurulundaki sonuçlarla karşılaştırmak suretiyle nerede bir hata var onu bulmaya ve ona ilişkin itirazlarımızı zamanında çok hızlı şekilde ve yer yerli yerinde ileri sürmeye çalışacağız." diye konuştu.

Yavuz, Türkiye'nin tüm illerinde birer, büyükşehirlerde ise birden çok merkez olduğunu ve Türkiye genelinde yaklaşık 200'e yakın merkez oluşturduklarını bildirdi. Seçim sonuçlarını bu merkezlerden, bu merkezleri de Ankara'daki merkezden koordine edeceklerini belirten Yavuz, sözlerini şöyle sürdürdü: "Oradaki eksiklikleri, belki aksaklıkları giderecek ve tüm arkadaşları koordine edecek merkez burasıdır. Burada 100 bilgisayarlı 120 arkadaştan oluşan ekip burada çalışacak Her 30 sandıkta bir çağrı merkez sorumlusu var illerimizde. Onlar bilgileri sandığın başında olan sandık kurulu üyemizden, müşahitimizden okul ve kat sorumlumuzdan alacaklar. Öncelikle sistem şöyle işleyecek. Müşahit, sandık sonucunu okul sorumlusuna verecek. Okul sorumlusu da çağrı merkezi görevlilerini arayacak veya çağrı merkezi görevlileri onları arayacak. Aranacak kişilerin telefonları önceden kaydolacağı için dışarıdan herhangi bir aramaya açık olmayacak bu sistem. Çünkü arayacak olanların telefonu bu sisteme kayıtlı ve o sistemin başında olan arkadaşlarımızla hangi telefonu arayacakları da belli."

- "İlk kez tek zarf ilkesi uygulanacak" Yüksek Seçim Kurulunun görevini iyi yaptığını belirten Yavuz, çok lokal bazlı, çok münferit birkaç hadisenin dışında Türkiye'de seçimlerde sorun yaşanmadığını kaydetti. Sandıklar kapandıktan sonra sandık sonuç tutanaklarının oluşturulduğunu ve tutanakların seçim kuruluna gider gitmez sisteme taranıp aktarıldığını anlatan Yavuz, bunları bütün partilerin görmesinin sağlandığını belirtti. Yavuz, sözlerine şöyle devam etti: "Kaldı ki bütün partilerin sandık başlarında görevlileri var. Eğer görevli verdiyseler, doğru dürüst eğittiyseler sürecin onlar da takipçisi olacaklar. Biz bu işi çok iyi yaptığımızı düşünüyoruz. Ve her seçimde de çok aleni bir şekilde yaptıklarımız ortaya koymaktan çekinmiyoruz ve diyoruz ki, her parti iyi bir şekilde yapsın bu işi. YSK de iyi yapıyor. onlar da yapsın. Çok şeffaf, çok düzgün, güzel işleyen bir seçim süreci geçirelim diyoruz. Biz AK Parti olarak seçime hazırız. Allah nasip ederse o gün oylarımız verilirken de çok dikkat etmemiz gerekiyor. Çünkü ilk kez tek zarf ilkesi uygulanacak.