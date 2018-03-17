İçişleri Bakanlığınca hayata geçirilen "Biz Anadoluyuz Projesi" kapsamında Ağrı'dan gelen öğrenciler, Muğla'nın Menteşe ilçesinde tarihi ve turistik mekanları ziyaret etti.

Proje çerçevesinde ilçede misafir edilen 50 öğrenci, tarihi Arasta Çarşısı, Yağcılar İş Hanı, Saatli Kule, Konakaltı Kültür Merkezi, Muğla Müzesi ve Kurşunlu Camisi'ni gezerek, cami bahçesinde Muğla Müftülüğü Mehteran Takımı'nın seslendirdiği marşları dinledi.

Öğrencilere gezilerinde Muğla Vali Yardımcısı Fikret Çavuş, Jandarma Alay Komutanı Tuğgeneral Coşkun Sel, Menteşe Kaymakamı Caner Yıldız, Emniyet Müdürü Hakan Çetinkaya, Milli Eğitim Müdürü Celalettin Ekinci, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Serkan Öçalmaz eşlik etti.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi'ne geçen öğrenciler, hayvanat bahçesini gezdi, daha sonra Muğla Gençlik Merkezi tarafından hazırlanan tiyatro oyununu izledi.

Programa katılan öğrenciler daha sonra Ortaca ilçesine geçti.