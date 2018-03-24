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"Biz Anadoluyuz" projesi

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.03.2018 15:39 | Son Güncelleme

Bingöl, Muş ve Ağrı'dan gelen 250 öğrenci, Muğla'nın Menteşe ilçesinde tarihi ve turistik mekanları gezdi

İçişleri Bakanlığınca hayata geçirilen "Biz Anadoluyuz" projesi kapsamında Bingöl, Muş ve Ağrı'dan gelen öğrenciler, Muğla'nın Menteşe ilçesinde tarihi ve turistik mekanları ziyaret etti.

Proje çerçevesinde ilçede misafir edilen 250 öğrenci, tarihi Arasta Çarşısı, Yağcılar İş Hanı, Saatli Kule, Konakaltı Kültür Merkezi, Muğla Müzesi ve Kurşunlu Camisi'ni gezdi.

Muğla Valisi Esengül Civelek, projenin amacının, arkadaşlık, kardeşlik, dostluk, sevgi, birlik ve beraberlik duygularını pekiştirmek olduğunu söyledi.

Bingöl, Muş ve Ağrı'dan gelen çocukları Muğla'da misafir etmekten mutlu olduklarını belirten Civelek, yeryüzü cenneti olarak bilinen Muğla'da, eşsiz doğa güzelliklerini, tarihi ve kültürel varlıkları öğrencilerin görmesini istediklerini ifade etti.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi'ne geçen öğrenciler, hayvanat bahçesini gezdi. Muğla Gençlik Merkezi Hayalhane Tiyatro grubunun oyunlarını izleyen öğrenciler daha sonra Ortaca ve Dalaman ilçelerine gitti.

Etkinliklere, Civelek'in yanı sıra Jandarma Alay Komutanı Tuğgeneral Coşkun Sel, Emniyet Müdürü Hakan Çetinkaya, Milli Eğitim Müdürü Celalettin Ekinci, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Serkan Öçalmaz da katıldı.

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