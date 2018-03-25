HABER

"Biz Anadoluyuz" projesi

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.03.2018 20:02 | Son Güncelleme

Ağrı'dan 50 öğrenci, Muğla’nın Dalaman ilçesinde tarihi ve turistik mekanları gezdi - İlk defa dalında narenciye gören öğrenciler meyve topladı

İçişleri Bakanlığınca hayata geçirilen "Biz Anadoluyuz" projesi kapsamında Ağrı'dan gelen öğrenciler, Muğla Valiliği koordinesinde Dalaman ilçesinde tarihi ve turistik mekanları ziyaret etti.

Proje çerçevesinde ilçede misafir edilen 50 öğrenci, Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM) ve Kayacık Sahili'ni gezdi.

TİGEM'de ilk defa dalında narenciye gören öğrenciler, portakal, limon ve greyfurt topladı.

Kayacık Sahili'nde ilk defa denizle buluşan öğrenciler, kumsalda futbol oynadı.

Portakal bahçesini daha önce televizyonda gördüklerini anlatan öğrenciler, "Muğla'ya daha önce gelmemiştik. İlk defa portakal topladık. Tadı biraz ekşi. Proje kapsamında caretta caretta kaplumbağaları gördük. Tarihi ve doğal yerleri tanıdık ve gezdik." ifadelerini kullandılar.

Böyle kardeş kavgası görülmedi!Böyle kardeş kavgası görülmedi!
Dayı rezaleti! Yeğenini hamile bıraktıDayı rezaleti! Yeğenini hamile bıraktı
1800 asker görevden uzaklaştırıldı1800 asker görevden uzaklaştırıldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Biz Anadoluyuz Projesi Dalaman Kayacık Sahili Muğla öğrenci TİGEM

En Çok Okunan Haberler

Seda Sayan'dan makyajsız fotoğraf

Seda Sayan'dan makyajsız fotoğraf

Acun Ilıcalı'dan Şeyma Subaşı'na romantik mesaj

Acun Ilıcalı'dan Şeyma Subaşı'na romantik mesaj

Murat Başoğlu villasını satışa çıkardı!

Murat Başoğlu villasını satışa çıkardı!

Survivor Damla Can'nın eski hali görenleri şaşırtıyor

Survivor Damla Can'nın eski hali görenleri şaşırtıyor

İstanbul'da Uber dehşeti! Kadın yolcu kanlar içerisinde kaldı!

İstanbul'da Uber dehşeti! Kadın yolcu kanlar içerisinde kaldı!

Erdoğan rest çekti: İstifasını versin, gitsin!

Erdoğan rest çekti: İstifasını versin, gitsin!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
ABD İncirlik'ten çekiliyor mu? Açıklama geldi

ABD İncirlik'ten çekiliyor mu? Açıklama geldi

Bakan Çavuşoğlu'ndan Çiftlik Bank CEO'su Mehmet aydın açıklaması: Ensesindeyiz

Bakan Çavuşoğlu'ndan Çiftlik Bank CEO'su Mehmet aydın açıklaması: Ensesindeyiz

Sivas-İstanbul arası 5.5 saate iniyor!

Sivas-İstanbul arası 5.5 saate iniyor!

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sincar'a operasyon başladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sincar'a operasyon başladı

Sütbank da karıştı! Gergin kongreye bu sözler damga vurdu!

Sütbank da karıştı! Gergin kongreye bu sözler damga vurdu!

Tayy Aşireti’nden Afrin kutlaması

Tayy Aşireti’nden Afrin kutlaması

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.