İçişleri Bakanlığınca hayata geçirilen "Biz Anadoluyuz" projesi kapsamında Ağrı'dan gelen öğrenciler, Muğla Valiliği koordinesinde Dalaman ilçesinde tarihi ve turistik mekanları ziyaret etti.

Proje çerçevesinde ilçede misafir edilen 50 öğrenci, Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM) ve Kayacık Sahili'ni gezdi.

TİGEM'de ilk defa dalında narenciye gören öğrenciler, portakal, limon ve greyfurt topladı.

Kayacık Sahili'nde ilk defa denizle buluşan öğrenciler, kumsalda futbol oynadı.

Portakal bahçesini daha önce televizyonda gördüklerini anlatan öğrenciler, "Muğla'ya daha önce gelmemiştik. İlk defa portakal topladık. Tadı biraz ekşi. Proje kapsamında caretta caretta kaplumbağaları gördük. Tarihi ve doğal yerleri tanıdık ve gezdik." ifadelerini kullandılar.