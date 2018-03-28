İçişleri Bakanlığınca yürütülen "Biz Anadoluyuz Projesi" kapsamında, Ağrı'dan Muğla'ya gelen 50 kız öğrenci, tarihi ve turistik yerleri gezdi.

Ağrı'dan havayoluyla gelen öğrenciler, Dalaman'da Sarsala ve Cleopatra koylarında tekne turu yaptı.

İztuzu Plajı'ndaki Deniz Kaplumbağaları Araştırma, Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezinde caretta carettaları gören öğrenciler, Menteşe ilçesindeki tarihi Arasta Çarşısı, Yağcılar İş Hanı, Saatli Kule, Konakaltı Kültür Merkezi, Muğla Müzesi ve Kurşunlu Camisi'ni gezdi.

Hayvanat bahçesini ziyaret eden, Muğla Gençlik Merkezi Hayalhane Tiyatro grubunun oyunlarını izleyen öğrenciler daha sonra Ortaca ilçesine geçti.

Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Serkan Öçalmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Ağrı'dan gelen 50 kız öğrenciyi Menteşe’de misafir etmekten mutlu olduklarını söyledi.

Muğla’nın, eşsiz doğa güzelliklerini, tarihi ve kültürel varlıklarını çocukların görmesini istediklerini vurgulayan Öçalmaz, öğrencilerin gönüllerince eğlendiğini dile getirdi.

-“İlk kez deniz gördüm çok mutluyum”

Öğrencilerden Belgin Taşdemir, Muğla'yı çok beğendiklerini, tekrar gelmek istediklerini ifade etti. Denizi, caretta carettaları yakından görme fırsatı yakaladığını anlatan Taşdemir, tarihi mekanlardan çok etkilendiğini kaydetti.