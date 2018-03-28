HABER

"Biz Anadoluyuz" Projesi

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.03.2018 14:47 | Son Güncelleme

Ağrı'dan gelen 50 öğrenci, Muğla'nın Menteşe ilçesinde tarihi ve turistik yerleri ziyaret etti

İçişleri Bakanlığınca yürütülen "Biz Anadoluyuz Projesi" kapsamında, Ağrı'dan Muğla'ya gelen 50 kız öğrenci, tarihi ve turistik yerleri gezdi.

Ağrı'dan havayoluyla gelen öğrenciler, Dalaman'da Sarsala ve Cleopatra koylarında tekne turu yaptı.

İztuzu Plajı'ndaki Deniz Kaplumbağaları Araştırma, Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezinde caretta carettaları gören öğrenciler, Menteşe ilçesindeki tarihi Arasta Çarşısı, Yağcılar İş Hanı, Saatli Kule, Konakaltı Kültür Merkezi, Muğla Müzesi ve Kurşunlu Camisi'ni gezdi.

Hayvanat bahçesini ziyaret eden, Muğla Gençlik Merkezi Hayalhane Tiyatro grubunun oyunlarını izleyen öğrenciler daha sonra Ortaca ilçesine geçti.

Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Serkan Öçalmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Ağrı'dan gelen 50 kız öğrenciyi Menteşe’de misafir etmekten mutlu olduklarını söyledi.

Muğla’nın, eşsiz doğa güzelliklerini, tarihi ve kültürel varlıklarını çocukların görmesini istediklerini vurgulayan Öçalmaz, öğrencilerin gönüllerince eğlendiğini dile getirdi.

-“İlk kez deniz gördüm çok mutluyum”

Öğrencilerden Belgin Taşdemir, Muğla'yı çok beğendiklerini, tekrar gelmek istediklerini ifade etti. Denizi, caretta carettaları yakından görme fırsatı yakaladığını anlatan Taşdemir, tarihi mekanlardan çok etkilendiğini kaydetti.

Kuzey Kore lideri Kim Kim Jong-Un ile ilgili flaş iddiaKuzey Kore lideri Kim Kim Jong-Un ile ilgili flaş iddia
Hayatlarının şokunu yaşadılarHayatlarının şokunu yaşadılar
Youtube'dan müzik dinleyenlere kötü haberYoutube'dan müzik dinleyenlere kötü haber
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Biz Anadoluyuz Projesi Menteşe Muğla Serkan Öçalmaz

En Çok Okunan Haberler

Maliye, gelin adayı Hanife için düğmeye bastı

Maliye, gelin adayı Hanife için düğmeye bastı

Abdullah Gül ile ilgili bomba iddia

Abdullah Gül ile ilgili bomba iddia

Ünlü oyuncu paylaşımı sosyal medyayı salladı: Yok böyle sınıf

Ünlü oyuncu paylaşımı sosyal medyayı salladı: Yok böyle sınıf

İş adamına yasak aşk işkencesinde yeni detaylar ortaya çıktı

İş adamına yasak aşk işkencesinde yeni detaylar ortaya çıktı

Ünlü oyuncu bin pişman! 'Keşke Çiftlik Bank reklamını yapmasaydım'

Ünlü oyuncu bin pişman! 'Keşke Çiftlik Bank reklamını yapmasaydım'

AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal: Haziran ayı sonunda büyük kongremizi yapacağız

AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal: Haziran ayı sonunda büyük kongremizi yapacağız

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
1 Nisan Pazar günü İstanbul'da hava nasıl olacak? Meteoroloji'den açıklama geldi! İstanbul'da yaz sıcaklığı başlıyor!

1 Nisan Pazar günü İstanbul'da hava nasıl olacak? Meteoroloji'den açıklama geldi! İstanbul'da yaz sıcaklığı başlıyor!

Meriç'ten son dakika kötü haber! 20 sığınmacı kayboldu

Meriç'ten son dakika kötü haber! 20 sığınmacı kayboldu

Yeni Şafak Genel Yayın Yönetmeni İbrahim Karagül: Bu tuzağa düşersek Hatay elimizden gidecek

Yeni Şafak Genel Yayın Yönetmeni İbrahim Karagül: Bu tuzağa düşersek Hatay elimizden gidecek

ABD Büyükelçiliği'nden İncirlik Üssü açıklaması

ABD Büyükelçiliği'nden İncirlik Üssü açıklaması

Yunanistan'dan ilk kez dile getirdi! Sınırı geçen askerler için takas teklifi

Yunanistan'dan ilk kez dile getirdi! Sınırı geçen askerler için takas teklifi

Kocası hayatını mahvetti! Yaşadıkları akıl alır gibi değil

Kocası hayatını mahvetti! Yaşadıkları akıl alır gibi değil

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.