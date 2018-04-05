BİLECİK (AA) - İçişleri Bakanlığınca yürütülen ''Biz Anadoluyuz Projesi'' kapsamında Ardahan'dan gelen 90 öğrenci, Bilecik'in tarihi ve kültürel yerlerini ziyaret etti.

İçişleri Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı tarafından 180 günlük eylem planı kapsamında uygulamaya konulan, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerindeki 21 ilden seçilen 15 yaş ve altı 50 bin çocuğun ülkenin farklı illerini ziyaret edeceği projeden yararlanacak Ardahan'daki 700 öğrenci, gruplar halinde gezilerine devam ediyor.

Bilecik'e gerçekleştirilen gezinin ikinci ayağında 90 erkek ve kız öğrenci, Bozüyük ilçesinde İkinci İnönü Savaşı'nın yapıldığı Metristepe Anıtı ve Bozüyük Şehir Müzesi'ni gezdi.

Şehir Müzesi gezisi sırasında Bozüyük Matrak Kulubü tarafından öğrencilere matrak gösterisi sunuldu. Daha sonra Söğüt'e geçen öğrencilere, Kaymakamlık tarafından Türk bayrağı ve poşu hediye edildi.

Ertuğrul Gazi Türbesi'ni de ziyaret eden öğrenciler, burada Osmanlı Devleti'nin kurucusu Osman Bey'in babası Ertuğrul Gazi'nin türbesinde alp kıyafetli askerlerin ''saygı nöbeti'' değişimini izledi.

Öğrenciler, Söğüt Müzesi, Hamidiye İdadisi ve Kuyulu Mescit ile Dursun Fakıh Türbesi'ni de ziyaret etti.

Gezinin ardından Bilecik'e gelen öğrenciler, Kaymakam Adayı Ahmet Nuri Demir, Bilecik İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Tahsin Yazır ve aileler tarafından karşılandı.

Yazır, çocukları misafir etmekten mutluluk duyduklarını ifade ederek, burada kuracakları dostlukların daha sonra da devam edeceğini söyledi.