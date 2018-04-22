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"Biz Anadoluyuz" Projesi

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.04.2018 18:55 | Son Güncelleme

Ağrı'dan gelen 50 öğrenci, Muğla'nın Menteşe ve Ula ilçelerinde tarihi ve turistik yerleri ziyaret etti

İçişleri Bakanlığınca yürütülen "Biz Anadoluyuz Projesi" kapsamında, Ağrı'dan Muğla'ya gelen 50 öğrenci, Menteşe ve Ula ilçelerinde tarihi ve turistik yerleri ziyaret etti.

Ağrı'dan havayoluyla gelen öğrenciler, Menteşe ilçesindeki tarihi Arasta Çarşısı, Yağcılar İş Hanı, Saatli Kule, Konakaltı Kültür Merkezi, Muğla Müzesi ve Kurşunlu Camisi'ni gezdi.

Öğrencilerle bir araya gelen Muğla Valisi Esengül Civelek, projede arkadaşlık, kardeşlik, dostluk, sevgi, birlik ve beraberlik duygularını pekiştirmenin amaçlandığını söyledi.

Ağrı'dan gelen çocukları Muğla'da misafir etmekten mutlu olduklarını belirten Civelek, öğrencilerin kentin eşsiz doğa güzelliklerini, tarihi ve kültürel varlıklarını görmesini istediklerini vurguladı.

Civelek'e Jandarma Alay Komutanı Tuğgeneral Coşkun Sel, Emniyet Müdürü Hakan Çetinkaya, Milli Eğitim Müdürü Celalettin Ekinci, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Serkan Öçalmaz da eşlik etti.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesine geçen öğrenciler, hayvanat bahçesini ziyaret etti. Muğla Gençlik Merkezi Hayalhane Tiyatro Grubunun oyunlarını izleyen öğrenciler, daha sonra sakin kent Akyaka’da tekneyle Doğal Akvaryum'u gezdi.

Öğrenciler daha sonra Ula Göleti ve Thera Antik Kenti'ni ziyaret etti.

Biz Anadoluyuz Projesi kapsamında Muş, Ağrı ve Bingöl’den bugüne kadar farklı dönemlerde Muğla'ya 2 bin 150 kişi ziyarette bulundu.

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