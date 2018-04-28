ARTVİN (AA) - Bitlis'ten 40 öğrenci ve 5 öğretmen, İçişleri Bakanlığınca yürütülen "Biz Anadoluyuz Projesi" kapsamında Artvin'e gitti.

Kente gelen öğretmen ve öğrenciler, valilik önünde Vali Ömer Doğanay ve öğrenciler tarafından karşılandı.

Artvin Halkoyunları Ekibi'nin gösterilerini izleyen ve buradaki öğrencilerle halay çeken grup, daha sonra Vali Doğanay'ı ziyaret etti.

Doğanay, proje çerçevesinde yapılan ziyaret ve gezilerle öğrenciler arasındaki kardeşlik ruhunun geliştiğini, milli ve manevi değerlerin paylaşılarak gelecek nesillere aktarıldığını söyledi.

Proje çerçevesinde Bitlis'ten gelen ikinci grubu ağırlamaktan mutluluk duyduklarını dile getiren Doğanay, "Bu ziyaretler sayesinde buradaki öğrencilerimiz Bitlis ve Ahlat'ı bir nebze de olsa tanıyacak. Misafir öğrencilerimiz de Artvin'i tanıyacak. Öğrencilerimiz arasında birlik, beraberlik, kardeşlik ruhu artacak." dedi.

Doğanay, Artvin'in kendine özgü kültürü ve eşsiz doğasıyla çok güzel bir şehir olduğunu ifade ederek, şöyle konuştu: