ARTVİN (AA) - Bitlis'ten 40 öğrenci ve 5 öğretmen, İçişleri Bakanlığınca yürütülen "Biz Anadoluyuz Projesi" kapsamında Artvin'e gitti.
Kente gelen öğretmen ve öğrenciler, valilik önünde Vali Ömer Doğanay ve öğrenciler tarafından karşılandı.
Artvin Halkoyunları Ekibi'nin gösterilerini izleyen ve buradaki öğrencilerle halay çeken grup, daha sonra Vali Doğanay'ı ziyaret etti.
Doğanay, proje çerçevesinde yapılan ziyaret ve gezilerle öğrenciler arasındaki kardeşlik ruhunun geliştiğini, milli ve manevi değerlerin paylaşılarak gelecek nesillere aktarıldığını söyledi.
Proje çerçevesinde Bitlis'ten gelen ikinci grubu ağırlamaktan mutluluk duyduklarını dile getiren Doğanay, "Bu ziyaretler sayesinde buradaki öğrencilerimiz Bitlis ve Ahlat'ı bir nebze de olsa tanıyacak. Misafir öğrencilerimiz de Artvin'i tanıyacak. Öğrencilerimiz arasında birlik, beraberlik, kardeşlik ruhu artacak." dedi.
Doğanay, Artvin'in kendine özgü kültürü ve eşsiz doğasıyla çok güzel bir şehir olduğunu ifade ederek, şöyle konuştu:
"Burada güzel vakit geçireceğinizi umuyorum. Bu güzelliklerin bir kısmını gezip göreceksiniz. Bu güzellikleri kendi yaşadığınız yerlerde anlatın. Bizler sizleri burada en iyi şekilde ağırlamak için elimizden geleni yapacağız."
Konuşmaların ardından Vali Doğanay, öğrencilerle bir süre sohbet etti.
Doğanay, ziyaretin anısına öğrencilere Artvin'i tanıtan yöreye özgü hediyeler verdi.
Bitlis'ten gelen öğrenci ve öğretmenler de Doğanay'a, adının yazılı olduğu Selçuklu motifleriyle süslenen baston takdim etti.
Öğrenciler, ziyaret kapsamında Artvin'in Şavşat, Hopa ve Arhavi ilçelerini gezecek.
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