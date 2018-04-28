HABER

"Biz Anadoluyuz Projesi"

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.04.2018 13:20 | Son Güncelleme

İçişleri Bakanlığınca hayata geçirilen proje kapsamında 40 öğrenci ve 5 öğretmenden oluşan grup, Bitlis'ten Artvin'e geldi

ARTVİN (AA) - Bitlis'ten 40 öğrenci ve 5 öğretmen, İçişleri Bakanlığınca yürütülen "Biz Anadoluyuz Projesi" kapsamında Artvin'e gitti.

Kente gelen öğretmen ve öğrenciler, valilik önünde Vali Ömer Doğanay ve öğrenciler tarafından karşılandı.

Artvin Halkoyunları Ekibi'nin gösterilerini izleyen ve buradaki öğrencilerle halay çeken grup, daha sonra Vali Doğanay'ı ziyaret etti.

Doğanay, proje çerçevesinde yapılan ziyaret ve gezilerle öğrenciler arasındaki kardeşlik ruhunun geliştiğini, milli ve manevi değerlerin paylaşılarak gelecek nesillere aktarıldığını söyledi.

Proje çerçevesinde Bitlis'ten gelen ikinci grubu ağırlamaktan mutluluk duyduklarını dile getiren Doğanay, "Bu ziyaretler sayesinde buradaki öğrencilerimiz Bitlis ve Ahlat'ı bir nebze de olsa tanıyacak. Misafir öğrencilerimiz de Artvin'i tanıyacak. Öğrencilerimiz arasında birlik, beraberlik, kardeşlik ruhu artacak." dedi.

Doğanay, Artvin'in kendine özgü kültürü ve eşsiz doğasıyla çok güzel bir şehir olduğunu ifade ederek, şöyle konuştu:

"Burada güzel vakit geçireceğinizi umuyorum. Bu güzelliklerin bir kısmını gezip göreceksiniz. Bu güzellikleri kendi yaşadığınız yerlerde anlatın. Bizler sizleri burada en iyi şekilde ağırlamak için elimizden geleni yapacağız."

Konuşmaların ardından Vali Doğanay, öğrencilerle bir süre sohbet etti.

Doğanay, ziyaretin anısına öğrencilere Artvin'i tanıtan yöreye özgü hediyeler verdi.

Bitlis'ten gelen öğrenci ve öğretmenler de Doğanay'a, adının yazılı olduğu Selçuklu motifleriyle süslenen baston takdim etti.

Öğrenciler, ziyaret kapsamında Artvin'in Şavşat, Hopa ve Arhavi ilçelerini gezecek.

Davutoğlu 24 Haziran seçiminde aday olmayacak!Davutoğlu 24 Haziran seçiminde aday olmayacak!
'Erdoğan Abdullah Gül ile bir araya gelmeli, Bülent Arınç ağladı''Erdoğan Abdullah Gül ile bir araya gelmeli, Bülent Arınç ağladı'
CHP'den Saadet Partisi'ne 20 vekil teklifiCHP'den Saadet Partisi'ne 20 vekil teklifi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Biz Anadoluyuz Projesi Artvin Vali Ömer Doğanay

En Çok Okunan Haberler

Survivor'da Turabi, Hakan ve Anıl kavgası! Turabi diskalifiye mi olacak? 'Burası senin çiftliğin değil'

Survivor'da Turabi, Hakan ve Anıl kavgası! Turabi diskalifiye mi olacak? 'Burası senin çiftliğin değil'

Memurluk kalkıyor mu? Başbakan Binali Yıldırım'dan dikkat çeken açıklama

Memurluk kalkıyor mu? Başbakan Binali Yıldırım'dan dikkat çeken açıklama

Bedelli askerlik geliyor! Başbakan Yıldırım'dan canlı yayında bedelli müjdesi

Bedelli askerlik geliyor! Başbakan Yıldırım'dan canlı yayında bedelli müjdesi

Yılmaz Özdil: Artık hepimiz biliyoruz ki AK Parti dönemi bitmiştir

Yılmaz Özdil: Artık hepimiz biliyoruz ki AK Parti dönemi bitmiştir

Son dakika! Adil Öksüz'ün yeğeni Esmaül Hüsna Öksüz tutuklandı

Son dakika! Adil Öksüz'ün yeğeni Esmaül Hüsna Öksüz tutuklandı

Fatih Portakal kovuldu mu? Fox Haber sunucusundan açıklama geldi

Fatih Portakal kovuldu mu? Fox Haber sunucusundan açıklama geldi

İlginizi Çekebilir

Yılmaz Özdil canlı yayında uyardı

Yılmaz Özdil canlı yayında uyardı

Bedelli askerlik geliyor! Başbakan Yıldırım'dan canlı yayında bedelli müjdesi

Bedelli askerlik geliyor! Başbakan Yıldırım'dan canlı yayında bedelli müjdesi

Fatih Portakal kovuldu mu? Fox Haber sunucusundan açıklama geldi

Fatih Portakal kovuldu mu? Fox Haber sunucusundan açıklama geldi

Fatih Portakal neden ana habere çıkmadı?

Fatih Portakal neden ana habere çıkmadı?

Mevlüt Çavuşoğlu açık açık söyledi: YPG'li teröristlere müdahale edilecek

Mevlüt Çavuşoğlu açık açık söyledi: YPG'li teröristlere müdahale edilecek

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
e-Devlet'in yeni hizmetine binlerce kişi akın etti! 4 günde sabıka kaydı alan aday sayısı 11 bine yaklaştı

e-Devlet'in yeni hizmetine binlerce kişi akın etti! 4 günde sabıka kaydı alan aday sayısı 11 bine yaklaştı

Afrin kahramanı Piyade Astsubay Mehmet Can Özkan, trafik kazasında hayatını kaybetti

Afrin kahramanı Piyade Astsubay Mehmet Can Özkan, trafik kazasında hayatını kaybetti

Ayşe Baykal yazdı: Erbakan Ödül Töreni’ni eleştirenlere bir soru…

Ayşe Baykal yazdı: Erbakan Ödül Töreni’ni eleştirenlere bir soru…

Adana'da çaldığı bisikleti çaldıran kişi polise şikayetçi oldu

Adana'da çaldığı bisikleti çaldıran kişi polise şikayetçi oldu

Son dakika! Adil Öksüz'ün yeğeni Esmaül Hüsna Öksüz tutuklandı

Son dakika! Adil Öksüz'ün yeğeni Esmaül Hüsna Öksüz tutuklandı

Sayısal Loto sonuçları 28 Nisan - Milli Piyango Sayısal Loto 1120. hafta sonuçları sorgula!

Sayısal Loto sonuçları 28 Nisan - Milli Piyango Sayısal Loto 1120. hafta sonuçları sorgula!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.